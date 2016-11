'Cuando llega la luz' en época de intolerancia

Clara Sánchez presenta una historia de intriga y misterio, relacionada con grupos que intolerancia que siguen presentes en la sociedad

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- La escritora española Clara Sánchez regresa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2016 para presentar "Cuando llega la luz" (Ediciones Destino de Editorial Planeta), en donde retoma el personaje de la heroína Sandra, quien es perseguida por un grupo de ancianos que en otrora fueron nazis.

"Lo de Estados Unidos es muy preocupante, también lo que sucede en Europa con éxito de partidos neonazis y de ultra derecha que se han hecho muy fuertes, me parece terrible, es un retroceso, una llamada a la intolerancia, lo que me alarma es que haya tanta gente que haya votado ideas tan terribles, homofobia, racismo, todo lo que supone no pensar. En esta novela hay algo de actualidad y muestra el auge de estas agrupaciones", explicó la autora en entrevista.

La escritora, que vendió más de un millón de copias con la novela anterior "Lo que esconde tu nombre", explicó que este texto sigue al anterior pero puede leerse como uno sólo. "Me encantaría que los lectores se identificaran con las emociones, como ha pasado ya en Italia".



El amor que mueve a los personajes



Clara Sánchez indicó que el libro indaga en la línea del amor y la liberación femenina, en donde se ve al amor como algo maravilloso pero sin que este merme la libertad de una persona. "Sandra, no solamente tiene que afrontar el secuestro de su hijo, con la ayuda de otro personaje que se llama Julián, sino que es una mujer que se arriesga a estar sola antes de conformarse con lo que ella llama un amor normal. Ahora las mujeres ocupamos puestos de responsabilidad aunque está ese techo de cristal que no se puede traspasar".



Señaló que a las féminas jóvenes les recomienda leer Anna Karenina, de León Tolstoi, pero para que una vez que la lean decidan ser lo contrario a la protagonista y nunca morir por amor. "Está bien enamorarse de alguien pero después de estar enamoradas de nosotras mismas. En el fondo hay una historia de amores imposibles, porque todos los personajes están enamorados, o todo lo que hacen lo hacen por amor pero no son correspondidos. Un poco yo veo el alma humana, nuestras zozobras guiadas por estos deseos que no se nos cumplen, casi siempre nos marcan más los que no se cumplen que los que se cumplen, nos marca más el amor que no hemos podido tener que el que tenemos, lamentablemente".



Sobre la sororidad, ese concepto que habla de la hermandad entre las féminas, consideró que las mujeres siguen sin ser empáticas con su género. "Creemos que lo que nos da la sociedad es más escaso y lo tenemos que proteger de otras mujeres, de alguna manera la sociedad nos pone situaciones de competitividad muy fuerte, creemos que tenemos que luchar entre nosotras por ello, está la mentalidad de luchar por los hombres. Ellos por ejemplo se protegen entre ellos y nosotras no somos tan proclives a ayudar a otras".



EL DATO



Presentación de "Cuando llega la luz" de Clara Sánchez el lunes 28 de noviembre, de 18:30 a 19:20 horas en salón José Luis Martínez, planta alta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

