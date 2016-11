El Mesías es mujer y se llama Emanuel

El autor David Toscana presentará su nueva novela 'Evangelina', una historia que se inspira de La Biblia

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- ¿Qué pasaría si la historia bíblica de Jesús de Nazaret hubiera sido distinta y Los Reyes Magos en lugar de hallarse con un varón, se encuentran con una mujer que se convertiría en La Mesías? Este planteamiento lo traslada David Toscana a su nueva novela "Evangelina", una historia que se inspira de La Biblia para desarrollar una trama friccionada donde en realidad es Emanuel, hija de María y José ese ser que salvará a la humanidad y que morirá en la cruz.



En tiempos donde aún las mujeres siguen luchando contra un machismo de siglos. Y donde la religión tiene un fuerte arraigo entre las sociedades y juega una vinculación con la política. Toscana ofrece una visión intimista de una mujer que es La Salvadora, pero que en su camino tiene que enfrentar discriminación y misoginia, sin duda un camino más complicado del que viviría Jesús. De entrada Los Reyes Magos al darse cuenta que el hijo de Dios es mujer, no le dejaron regalo alguno de los que llevaban para reconocer la proeza de su llegada, ni mirra, ni oro ni incienso.



"Por primera vez tuve un personaje femenino central, muy necesariamente porque la idea de la novela es esa. Tratar de mover este personaje en un mundo tradicional judío muy machista y tratar de empujar a mi personaje para que sea una mesías y llegue a la cruz, este personaje se vuelve un emblema del feminismo, lucha contra los hombres -los fariseos- que no la cuestionan en la biblia como cuestionan a Jesús, la cuestionan porque es mujer, porque en aquel entonces estaba obligada a recluirse siete días al mes, nadie la podía tocar, si ella se sentaba en una silla nadie la podía tocar porque era impuro. A las mujeres las trataban muy despectivamente, una oración judía de ese tiempo decía: 'Gracias Dios porque no me hiciste mujer' y ponerla a luchar contra este machismo, la vuelve una feminista".



Comparte que este libro es un vínculo que se alinea desde la ficción con temas tabúes que siguen permeando en la sociedad. "Tomo todo esto no para volverse antireligioso, pero sí anticlerical, yo creo que la religión si alguien la quiere practicar inteligentemente es libre de hacerlo, pero cuando la religión quiere quitarle las libertades a mi vecino y sobretodo a mi vecina, ahí ya estamos jugando un juego perverso y manipulador, muy poco sano para la autonomía del ser humano y en la media que se pierde, también se pierde la crítica, el razonamiento y nos empezamos a volver borregos, que es lo que siempre quisieron la autoridades. La gente se limita a volverse misógina y homófoba".



A Antonio el tema de la religión le ha llamado desde siempre, primero como un creyente que tuvo la necesidad de leer, documentarse y comprender La Biblia, en el inter le surgieron muchas dudas y acudió con los sacerdotes para que se la resolvieran, sin embargo, las respuestas eran escuetas, "Dios así lo quiso". Y encontró que mucho de los que se dice, se expresa en un asunto de "charlatanería" que en realidad busca controlar a las sociedades en vinculación con los gobiernos.



"Es verdad de que a pesar de que avanzamos en muchos sentidos, la religión está tomando un segundo aire, no sólo como la vivimos mucho tiempo en México, ahora se mete mucho más en la vida privada y política. Yo estuve viviendo en Polonia, ahí no hay separación de iglesia-estado, allá la iglesia es más poderosa y controladora. Los presidentes y primeros ministros se tienen que doblegar ante los obispos y curas".



Comparte que en Egipto en los años cincuenta y sesenta las mujeres eran más libres de vestirse y ahora mayormente se les puede ver ataviadas en vestidos y velos que las cubren de pies a cabeza. "Yo no sé si la gente tiene miedo de irse al infierno, pero cada vez más le suceden su conciencia a la iglesia, lo vemos en Estados Unidos y en general en Europa comienza a avanzar un poco más, creo que en parte tiene que ver con la falta de educación. En España por ejemplo están sacando a la filosofía de las clases y están metiendo la religión como adoctrinamiento católico y lo que sucede es que nos volvemos más intolerantes y ahí entra la mujer que está perdiendo libertad en muchos países".



Presentación de "Evangelina" de David Toscana, Lunes 28 de noviembre de 17:00 a 17:50 en el Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara.



