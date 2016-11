Luiz Ruffato presenta una ventana de la literatura brasileña a los lectores hispanohablantes en la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- El escritor brasileño, Luiz Ruffato es ya un autor que frecuenta la FIL. En particular, Luiz se ha sumado al programa Destinação Brasil, que presenta una ventana de la literatura brasileña a los lectores hispanohablantes en la feria.

Además, Ruffato también ha participado en el programa de vinculación con el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Ecos de la FIL. En esta ocasión, platicó en entrevista Luiz, acudirá a Toluquilla: "Es lo más especial, lo que más ansío de la feria: platicar con los jóvenes". Sumado al gusto por encontrarse con sus lectores en las preparatorias de la UdeG, Ruffato destacó el papel de Destinação Brasil como una buena iniciativa para promover la literatura brasileña fuera de las fronteras de su país, ya que "Brasil pertenece a América Latina, aquí en la FIL sí, tiene un espacio específico, son algunos años ya. Pero creo que es el único lugar de América Latina que tiene un espacio para Brasil... Es un espacio que tiene pocos años, está siendo conquistado. Es una forma para demostrar que hay vida pensante y literaria en Brasil. Es muy importante. Aunque la literatura brasileña sigue siendo todavía poco editada en los países hispanohablantes".

La inclusión en el discurso de Brasil en América Latina no satisface a Ruffato: "Los escritores e intelectuales latinoamericanos no comprenden Brasil: cuando les preguntan qué une esa cosa llamada América Latina siempre dicen que la lengua. Es una contradicción muy interesante.

Me parece que no hay América Latina: hay América hispánica. Si fuera América Latina tendría que incluir los países de lengua francesa: Haití, Canadá, hay una América francesa, y es latina por lo tanto. Por eso ese concepto de América Latina no existe".

El autor lamenta esa exclusión sistemática: "Es una lástima, podríamos todos ganar mucho con una relación más cercana: pero no existe. Cuando hay antologías de literatura latinoamericana y nunca está Brasil".

De momento de la literatura brasileña, el autor comentó que comparte una línea temática con el resto del continente, pero no es exclusiva: "Me parece que hay temas comunes, pero no son de América hispánica y Brasil, sino de la literatura occidental: es literatura urbana, que cuestiona la violencia en la ciudad, y tal vez reflexiona de temas sociales... La literatura brasileña es muy poco conocida fuera de Brasil: no es por falta de calidad, es porque el país no es muy representativo en el mundo en términos geopolíticas. La literatura es producción cultural, parte de la producción económica.

Toda literatura tiene una relación próxima con la importancia del país. En el caso de la literatura en español, sea de cualquier país, es más importante que la literatura brasileña, porque tiene una dimensión económica muy fuerte en Occidente. Mucho por el trabajo del Instituto Cervantes con la lengua y la cultura española. Es una fuerza muy grande del idioma y su literatura".

ASISTE

Lectura poética, con Luiz Ruffato, Carmen Ollé y Jacobo Rauskin, lunes 28 de noviembre, 20:00 horas, Pabellón de América Latina.

¿Brasil es América Latina?, conferencia de Luiz Ruffato, domingo 27 de noviembre, 18:00 horas, Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara

EL INFORMADOR /JORGE PÉREZ