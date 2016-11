Claudia Rueda, con un as y dos ratones bajo la manga

La autora presenta su más reciente lanzamiento 'Dos ratones, una rata y un queso'

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- Que los libros de ilustraciones y textos breves son exclusivamente para niños es algo con lo que Claudia Rueda no coincide.

Aunque su obra se enfoca a la literatura infantil, la originaria de Bogotá, Colombia, se consagra como una autora que es capaz de reflejar los conflictos sociales de cualquier ámbito en un par de páginas llenar de color y las palabras justas.

Las moralejas son constantes en el trabajo de Claudia Rueda y su más reciente lanzamiento "Dos ratones, una rata y un queso" abogan por discutir sobre como en el afán de hacer justicia uno termina aprovechándose de la situación sin pensar en las consecuencias posteriores.

En su planteamiento, la autora colombiana retoma una legendaria historia de dos ratas que al disputar por un enorme queso encontrado en la basura acceden a que una rata, supuestamente amigable, intervenga en la repartición del codiciado alimento y termina sacando provecho sin pensar en el prójimo, situación que acontece hasta en la política, y que al final, probablemente, llegará alguien más a darle su merecida reprimenda o castigo.

"Esa situación la veo reflejada con mis hijos cuando pelean por una misma cosa o entre los países. Cuando uno pelea siempre termina ganando alguien que se aprovecha de la situación. Tanto en el mundo infantil y hasta en el político esto refleja una fábula muy universal. Es un libro que funciona para adolescentes, niños, adultos, todos le encuentran gracia, tiene un toque de humor y un final inesperado, a todos les dice algo", explica Claudia Rueda que nuevamente impulsa su libro con el apoyo de Editorial Océano Travesía.

Claudia Rueda, ganadora del Premio de la Conferencia Anual de la Society of Children's Book Writers and Illustrators, en Nueva York en 2002 y 2003, destaca que en el terreno de las ilustraciones y los textos breves, los autores también deben de enfrentar un proceso de restricción para no divagar en el contenido de sus obras y enfocar toda su atención al proyecto en cuestión.

"Cuando tienes demasiado material o quieres decir demasiado terminas diciendo nada, se aplica a todo. Cuando tienes muchas tareas por hacer y quieres hacerlas al mismo tiempo terminas haciendo nada, la síntesis es importante en la creatividad. Se requiere de práctica, te vas dando cuenta, tienes que priorizar tus proyectos, hacer listas de ideas, de posibilidades de historias, depurar, separando temas. A veces el azar te ayuda y lograr algo sin darte cuenta".

Rueda añade que es importante separar los propósitos de un proyecto, por un lado determinar el tema de la historia, el saber cómo la vas a contar es otro punto, cuál es la línea narrativa que utilizarás para hablar de ese tema. Ese tipo de organización te ayuda".

