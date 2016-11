Silvia Lemus llama 'hombre mítico' a Fidel Castro

La esposa del fallecido Carlos Fuentes destacó su importancia para el mundo

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- "Hombre mítico" llamó Silvia Lemus, la viuda del escritor mexicano Carlos Fuentes, al ex presidente cubano, Fidel Castro, fallecido el pasado viernes; fue un personaje que hizo "un acto de dignidad extraordinario", abundó Pilar del Río, viuda del Premio Nobel de Literatura, José Saramago.

Presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ambas mujeres destacaron los valores de Fidel Castro y su importancia para el mundo. “Sin duda alguna es una persona que hizo en su momento un acto de dignidad extraordinario, que nos ha enseñado a distintas generaciones la importancia del empoderamiento de las sociedades, de ver por uno mismo como sociedad y como personas”, señaló Pilar del Río.

La presidenta de la “Fundación Saramago” dijo que los logros y los ejemplos de Cuba son obvios. “A lo largo de este tiempo la Revolución Cubana ha tenido sombras, sin duda las ha tenido pero todas las sociedades empezando por la mía y la de todas las culturas también han tenido sombras y hoy siento que hemos perdido una de las personalidades más grandes que han dado un gran testimonio de eso, del valor del empoderamiento personal, que tenemos que ser lo que somos porque la pluralidad es necesaria y con la Revolución Cubana se defendió la pluralidad”.

Silvia Lemus por su parte lo calificó de “hombre mítico” y mencionó que lo que representa para el mundo lo han dichos todas ya. “Yo debo de reconocer que me impactó la muerte de Fidel, yo no esperaba que lo fuera a sentir así, digo, no tengo ningún dolor, a lo que me refiero es que ha sido un personaje mítico importante, sobre todo cuando recuerdo haber visto el documental de él entrando a La Habana con las palomas que volaban sobre él y que era un principio para Latinoamérica, para Cuba”.