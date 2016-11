Literatura para curiosos

FIL Niños consultó con escuelas públicas y privadas sobre los intereses de los niños

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- ¿Un niño leyendo a Franz Kakfa? Sí, en Guadalajara es posible gracias a FIL Niños, la plataforma que apuesta por contenidos que marquen la diferencia en la infancia, que despierten la imaginación, el asombro y la comprensión en los más pequeños del hogar.

Ana Luelmo Álvarez, directora de FIL Niños, destaca que en los últimos años este espacio se ha enfocado en ofrecer contenidos que realmente procuren un acercamiento a la literatura lejos de los clichés y las presiones por transformar a un infante en un lector indomable.

Se trata de sembrar la pasión por los libros, los personajes, los autores y los desenlaces de las historias. Es por ello que este año FIL Niños se refugia en la curiosidad como temática central a raíz del lema “¡Mira otra vez!”, estandarte que apadrina al centenar de actividades literarias, musicales, teatrales, de cine e ilustración de esta edición.

Hace un par de meses FIL Niños emprendió recorridos por escuelas para realizar talleres y descubrir las dudas que rondan en la mente de un niño, obteniendo así 370 cuestionamientos con los que aterrizaron y tejieron los contenidos que hasta el 4 de diciembre estarán en la zona infantil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Tocamos muchos temas, desde la protección ambiental hasta los sueños. Fomentamos el ejercicio de la pregunta utilizando al asombro cómo una estrategia de fomento a la lectura”, explica Ana Luelmo al revelar que a lo largo del encuentro se ofrecerán más de mil 500 sesiones y dinámicas a través de los talleres espontáneos y fijos para grupos escolares y público familiar.

¿Qué quieren los niños?

Ensuciarse las manos, subirse al escenario con el escritor, bailar y cantar el con el artista. Ese tipo de actividades son las más solicitadas en FIL Niños, y hasta los adultos hacen lo imposible por conseguir un lugar cuando hay cupo limitado.

“Uno no puede trasmitir el amor a los libros si no lo sientes, no puedes decirle a tu hijo que lea si tú no lees. FIL Niños intenta ese fomento integral, decirle a los adultos que cuando lean a los niños también disfrutarán la lectura, que hay muchas maneras y estrategias para enriquecerse y divertirse, que te retan”.

AGENDA

• 27 de noviembre

Creativos al ataque. Talleres en los siguientes horarios: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 horas.

• 28 de noviembre

Taller “Fábrica de nubes”, hay tres en el día: 17:00, 18:00, 19:00 horas.

• 29 de noviembre

Nada más divertido que el taller “Mascotas de bolsillo”, en tres ediciones: 17:00, 18:00, 19:00 horas.

• 30 de noviembre

Taller “¿Para qué sirve un niño?”. Horarios: 17:00, 18:00, 19:00 horas.

• 01 de diciembre

Convive con los “Científicos asquerosos”; hay varias oportunidades en el día: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 horas.

• 02 de diciembre

Conoce “La Fábula de Úrsula”, única función a las 9:30 horas.