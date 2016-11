Seis décadas de identidad rockera

El Sr. González comienza una travesía para documentar la historia del rock mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- Rafael González tiene la respuesta si se le pregunta sobre los inicios del rock en México. El percusionista de Botellita de Jerez se ha dado a la tarea de recapitular no sólo la historia del rock&roll en el país, sino a enlistar y rescatar del olvido a algunas de las agrupaciones que marcaron un estilo sonoro en México en voz de jóvenes inquietos por expresar el acontecer social y emocional de su entorno.

Tras dos años de investigar, el emblemático músico, también conocido como “Sr. González”, presenta “60 años de rock mexicano. Volumen 1 (1956-1979)”, el inicio de una saga que cronológicamente expone el surgimiento de bandas rockeras en México, además de los contextos sociales y culturales que vivieron cada una en su época.

“Me plantearon que en Argentina o España existían las enciclopedias de rock, que en México no teníamos algo semejante, inicialmente ese era el punto de partida, así empecé a trabajar, me encantó la idea, pero el proyecto fue sufriendo cambios sobre la marcha, era demasiada información, la pretensión era que el libro incluyera la historia de 500 agrupaciones desde los años 50 hasta nuestros días”, detalla Sr. González al explicar que a raíz de esto es como se propone que en 2017 se publique el segundo tomo acercando al lector hacia las bandas más contemporáneas y actuales.

La capitalina Gloria Ríos es una de las primeras exponentes en aparecer en las investigaciones del “Sr. González” y explicar las influencias que marcaron su estilo como Elvis Presley o The Platters, así como agrupaciones como Los lunáticos y Sergio Bustamante, Las camisas negras (The Black Jeans), Los Boppers, Los Hermanos Carrión, La Tropa Loca, Los Chijuas, León Chávez Teixeiro, La Tribu o Ritmo Peligroso, entre otros.

“Hay muchas bandas famosas y otras que no lo lograron, que desaparecieron. No pretendo hablar de todas las bandas, sería algo ingenuo, sería imposible. Llegué a tener una lista de mil bandas y hay muchas más. Para mí algunas fueron grandes sorpresas como Los NicolQuinn. Las historias de todas las bandas son atractivas, representan a su vez lo que pasó con otras agrupaciones como Los espontáneos, que surgen en la XEW, se separan y surgen integrantes de Los Rebeldes del Rock, Locos del Ritmo y Camisas Negras”.

Hablar de una sola esencia del rock mexicano es imposible, considera Sr. González al destacar que a lo largo de las 500 páginas del libro, también se explican las influencias extranjeras y contextos sociales en México para que el género y sus derivados se consolidaran en el país y dando paso a espacios míticos como “Avandaro” para impulsar al rock en español.

“El rock mexicano inicia como un movimiento totalmente de intérpretes más que de creadores, no porque no existiera la creatividad, sino porque la industria se apaña el estilo, lo explota y limitaba a los chavos, imponían hacer covers y no les permitían trabajar material propio, se inventa la estrella juvenil y eso no existía. En la historia los jóvenes nunca había tenido una voz propia y la encontraron con el rock”.

