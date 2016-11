¿Las Letras lo absolverán?

Aunque la muerte de Fidel Castro tomó por sorpresa al mundo literario, las editoriales llegan a la FIL con una amplia oferta de textos que adentrarán al lector a su vida y lucha

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- Amado por algunos y odiado por otros —según sea la latitud del planeta—nadie puede poner en duda que Fidel Castro Ruz fue un imán para los escritores. Se le conoció como amigo de Gabriel García Márquez, Jean Paul Sartre, Juan Goytisolo, Félix Grande, Alfredo Bryce Echenique, Simone de Beauvoir y Mario Vargas Llosa —quien ayer por la mañana tras enterarse de la noticia declaró: “Él dijo que la historia le absolverá. Y yo estoy seguro de que a Fidel no lo absolverá la historia”—; ésta última declaración responde a que pese a haber sido cercanos el originario de Perú terminó por decepcionarse del comandante Fidel por la persecución que éste sostuvo contra los disidentes de su gobierno.

También fue famoso por ser enemigo de todo aquel intelectual que no compartía su ideología totalitaria que sentenciaba: “Con la Revolución todo, fuera de la Revolución nada”.

En particular rompió relación con Guillermo Cabrera Infante, José Lezama Lima, Virgilio Piñera y con el poeta y dramaturgo Reynaldo Arenas; de hecho, éste último fue perseguido por el régimen de Castro debido a sus preferencias sexuales y por sus escritos que criticaban de forma férrea al Gobierno cubano.

Hoy, la Feria Internacional del Libro (FIL) habla de esta partida; aunque aún no anuncia si habrá algún homenaje oficial, tal y como lo explica en entrevista Harold Fernández, director de la Cámara Cubana del Libro: “Lamento haber recibido la noticia lejos de casa, pues no pasaré los nueve días de luto que se decretó por la muerte del líder revolucionario; por el momento no estamos preparados para rendir un homenaje, pero no descartamos hacerlo en un futuro; además, el comité organizador de la FIL aún no se nos ha acercado, pero sin duda sabemos que se hará algo”.

Al igual que el funcionario, el departamento de prensa de la feria confirmó que hasta el momento no se tiene planeado ningún acto protocolario para despedir a quien también fuera jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba de 1956 a 2008.

Harold Fernández agregó que la delegación cubana está consternada ante la noticia, “aunque era algo que podría suceder en cualquier momento, por su edad… 90 años ya; estamos muy dolidos. Fidel no solo fue importante dentro de las letras, él fue un impulsador importante de la cultura cubana en todas sus manifestaciones. Fue un gran impulsor de la Feria Internacional del Libro de la Habana. Su papel fue fundamental pues apoyó a escritores, artistas, intelectuales”.

Su historia en el papel

Aunque el deceso de líder revolucionario tomó por sorpresa a las editoriales participantes en la FIL, éstas llegaron con una amplia oferta para todo aquel que desee acercarse tanto a textos escritos por él como a obras clave que intentan explicar su dominio de medio siglo sobre la isla.

En el stand de América Latina se encuentran: “Obama y el imperio” de Fidel Castro, editorial Ocean Press; “Fidel y la Religión”, conversaciones con Frei Betto de la editorial Ocean Sur; “La contraofensiva estratégica” de Fidel Castro, de la editorial Federico Engels y “La victoria estratégica” de Fidel Castro, de la editorial Federico Engels.

En el espacio de la Cámara Cubana del Libro (ubicado en la zona internacional- NN 10) se puede encontrar: “Dios, Chávez y Fidel”, de la editorial José Martí; “Paraninfo: un magnicidio frustrado”, de la editorial Capitán San Luis y “Fidel Castro Ruz: El guerrillero del tiempo tomo I y tomo II” de Katiuska Blanco, editorial Castiñeira Abril;

Por su parte, la editorial “Txalaparta” trae “Guerrillero del tiempo”, “De Seattle al 11 de septiembre”, “Askatasunaren Eskola”, “El decoro del mundo”, “Mañana será demasiado tarde” y “La historia de absolverá”, todos de la autoría de Fidel Castro.

LIBROS PARA RECORDARLO

• “Fidel Castro, biografía a dos voces”

Editorial: Penguin Random House Grupo Editorial (stand F1)

Autor: Ignacio Ramonet

Una reconstrucción de la vida de Fidel Castro y del pasado y el futuro de Cuba.

• “Fidel Castro. Historia e imágenes del líder máximo”

Editorial: Océano (Stand H1).

Autor: Valeria Manferto.

La obra presenta a un Fidel que ha sido uno de los protagonistas de la historia contemporánea.

• “Visión Íntegra de América 3. de Fidel Castro A La Integración Latinoamericana”

Editorial: Ocean Sur (stand F2)

Autor: Alberto Prieto.

Un texto con los procesos de integración en América Latina y el Caribe.

• “Fidel Castro Ruz: El guerrillero del tiempo tomo 1”

Editorial: Abril (Stand NN10).

Autor: Katiuska Blanco Castiñeira.

Una obra que presenta la recopilación de conversaciones con el líder histórico de la Revolución Cubana.