Julia Navarro desentraña las razones de un canalla

La escritora y periodista estará este domingo 27 de noviembre presentado en la FIL su libro

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2016).- La escritora y periodista Julia Navarro estará este domingo 27 de noviembre presentado en la FIL su libro "Historia de un canalla", una ficción ambientada entre Nueva York y Londres donde desarrolla la vida de "Thomas Spencer", un publicista que sucumbe al poder, que se envuelve en él para lograr sus objetivos, un hombre malvado que no tiene empacho en sobrepasar a los demás para obtener todo lo que se propone, sin embargo, también en la recta final de su vida, hace un repaso de lo que ha sido su andar por el mundo , desde su niñez hasta el momento donde se encuentra viejo, cansado y enfermo.

La cita para que el público desmenuce esta historia con Julia es a las 17:00 horas en el Salón 2 -planta baja- de Expo Guadalajara. Y previamente en entrevista, la autora aborda cómo desarrolla este libro producto de su imaginación donde no se inspira en nada ni nadie para dar cuenta de este personaje oscuro, lo que sí pone como contexto son las redes sociales en la comunicación, cómo los usuarios se convierten en opinólogos sin tener bases ni fundamentos, y como eso ha servido en los que tienen el poder para disuadir a la opinión pública de los temas de coyuntura.

"Esta es una novela provocadora, dura, que hace una convulsión en los lectores. 'Historia de un canalla' responde a tres objetivos: El primero, hacer un viaje a la parte más recóndita del ser humano, esa parte donde hay oscuridades, donde todos tratamos de evitar que no se vean, son todos los claroscuros que tiene la condición humana. En segundo lugar es una reflexión sobre la sociedad de la comunicación, vivimos en un lugar donde desde hace 20 o 30 años han cambiado todos los paradigmas a través de las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de comunicación. Y en tercer lugar es una reflexión sobre el poder y no es pensada en nada ni en nadie, es una novela que no habría podido escribir si no tuviera a mis espaldas, 40 años en la profesión del periodismo".

Julia describe a "Thomas Spencer" como un hombre que utiliza la comunicación y las tecnologías para ponerlas al servicio de determinados poderes, que también le dan a él su propio poder, es una reflexión sobre lo fácil que es manipular a la opinión pública. "A mí eso me ocupa y me preocupa y es lo que yo he querido retratar en el libro".

Sobre el poder de la información y como esta puede ser una herramienta al servicio de la comunidad, pero también puede ser una fuente de poder para el periodista que la investiga o que la emite, Julia enfatiza, "el periodista tiene un compromiso con la opinión pública, un compromiso con contar la verdad y siempre estar alejado del poder, no estamos para decirle a la gente aquello que hace bien o que hace mal, estamos para ser críticos".

Sin embargo también hay quienes puedan utilizar cierta información para intereses personales, y Julia subraya, "la manipulación es sobre tergiversar los hechos para que la opinión pública crea que son de cierta manera. Para remontarnos al título de mi libro, canallas hay en todos los ámbitos, a veces miramos a quienes tienen más poder, pero canallas hay en nuestro entorno laboral, de amigos y familiar, siempre miramos hacia arriba para decir que ahí están ellos, pero los canallas están en todos los estamentos de la sociedad".

"Dime quién soy" será serie de televisión

"Historia de un canalla" tienes elementos muy interesantes que podrían resultar bien en una película, pero a Julia Navarro no le interesa adentrarse en esos terrenos, su convicción, dice es hacer historias para lectores, sin embargo su novela "Dime quién soy" se convertirá en serie de televisión de la mano de Movistar, la adaptación será dirigida por Fernando González Molina. Julia asesora el proyecto leyendo los capítulos y dando sus observaciones.

"El que mis libros puedan ser llevados a la pantalla siempre ha sido algo que he mirado con prevención, que he rechazado muchos proyectos que me han presentado porque lo que yo escribo lo quiero contar yo. Y cuando algo es llevado a la tele o el cine, el libro es reinterpretado por el director, lo vuelve a escribir otra persona y tengo la sensación de que pierdo el control de alguna manera sobre el libro y los personajes, deja de ser lo que yo he querido que sea, por eso siempre me muestro bastante reticente. Por primera vez se llevarán un libro mío a la pantalla, me han presentado el proyecto, me parece solvente, el director es uno de los mejores que hay en este momento en España".

Ahora mismo se está trabajando en los guiones y en el 2017 empezarán a rodar y a finales del 2018 ya estará lista para transmitirse. Aún no hay información del elenco.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA