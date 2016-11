Blue Jeans, letras de juventud

Tras el éxito de 'Algo tan sencillo como tuitear te quiero', el autor ahora lanza 'Algo tan sencillo como darte un beso'

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/16).- Para Francisco de Paula Fernández González el éxito es algo que no se toma a la ligera. No porque la fama no sea algo que le interese, sino que en su trabajo recae una gran responsabilidad: la juventud.

Este escritor, mejor conocido como "Blue Jeans" se ha transformado en los últimos años en uno de los autores más apreciados por los jóvenes por su peculiar forma de abordar temas relacionados al crecimiento y madurez física y mental de la adolescencia, la curiosidad por las drogas, los amores enfermizos y aquellas relaciones de ensueño que determinan tu forma de ver y actuar en la vida.

"Hemos seguido creciendo conforme han pasado los años, subiendo escalón tras escalón, todo se ha ido haciendo grande. Soy un autor que está en continuo aprendizaje, solo llevo siete años publicando libros, le tengo mucho respeto a la palabra escritor, a la profesión, valoro mucho a la gente que lleva en estos tantos años porque es muy difícil mantenerse".

Tras el éxito de "Algo tan sencillo como tuitear te quiero", Blue Jeans ahora se aventura a la segunda entrega de esta serie con "Algo tan sencillo como darte un beso", libro que da seguimiento a sus veintena de personajes que intentan romper los estereotipos y hablar de las problemáticas y complejos de la juventud pero sin caer en los clichés y situaciones cotidianas.

Aunque en este 2016 el escritor español no estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su más reciente novela será uno de los títulos más solicitados bajo la firma de la editorial Grupo Planeta.

"Ahora ya estoy escribiendo la tercera parte de 'Algo tan sencillo...', el segundo se publicó en abril y ahora llego a otros países mientras también se ha re-editado 'Canciones para Paula', me hace mucha ilusión ver en las librerías los libros con los que me inicié, además de lanzar la versión de bolsillo del 'Club de los incomprendidos', me siento un privilegiado".

Cosas realistas

Francisco de Paula destaca que asumir la fama como escritor no es cosa sencilla, en especial, tomando en cuenta que ahora cuenta con el respaldo de una editorial exigente en términos de calidad y de impacto internacional como Grupo Planeta, algo que le ha permitido madurar y aterrizar mejor las historias que planeta en cada nuevo lanzamiento editorial.

"Yo también me he vuelto exigente para trabajar bien y seguir mejorando lo que haces, eso a veces te produce mucha presión pero tienes que estar tranquilo, tener la cabeza muy bien puesta, no impacientarte para que todo eso no te supere. El lector siempre está pidiéndote más, a penas publicas un libro y ya quiere el siguiente, además de que no tiene problemas en decirte si le ha gustado más el libro anterior o el final, o qué ellos hubieron hecho tal cosa con el destino de ciertos personajes".

El autor que también suma a su trayectoria títulos como "No sonrías que me enamoro", "Tengo un secreto: El diario de Meri" o "Cállame con un beso", como parte de sus tres distintas trilogías "Algo tan sencillo...", "Canciones para Paula" y "El Club de los Incomprendidos", añade que una de sus prioridades es ofrecer una diversidad de personajes y situaciones que ofrezcan un terreno amigable con los lectores que, especialmente, atraviesan crisis emocionales comunes de la juventud.

"Es complicado trabajar con tantos personajes, los principales casi siempre son entre cuatro a siete, pero también hay muchos secundarios. Yo mismo me planteo si me estoy olvidando mucho de uno o le estoy dando demasiada importancia a otro, intento equilibrar, siempre voy anotando en otra página aparte cuáles van interviniendo en cada capítulo. Así exploro personalidades diferentes, algo que no sea repetitivo entre las historias. Una de las cosas que he intentado en los últimos libros es no conformarme solo hablar de amores y desamores, abordo problemas como el primer años universitario, sexo, trastornos alimenticios, racismo, drogas. Son temas que están en la juventud y hay que hablar de ellos".

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ