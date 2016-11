La poesía es oralidad por naturaleza: Gamoneda

Presenta la conferencia titulada ''Función y pensamiento poéticos en la narrativa de Cortázar'' en el Paraninfo de la UdeG

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Antonio Gamoneda, poeta español nacido en 1931 y con una extensa obra, visita Guadalajara para participar en varias actividades literarias. El día de hoy estará en el Paraninfo de la UdeG dentro de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, para dictar la conferencia titulada "Función y pensamiento poéticos en la narrativa de Cortázar". En la sesión lo acompañará el poeta Luis Vicente de Aguinaga.

Además, el día de mañana inaugurará el Salón de la Poesía, dentro de la Feria Internacional del Libro. Sobre ese acto de compartir su poesía de viva voz, Gamoneda nos platicó en entrevista: "Me agradan las sesiones de poesía oralizada y pública. Es la modalidad de comunicación de la poesía más natural, la que estuvo en la historia y hasta en la protohistoria: la poesía es oralidad por naturaleza. Se ha hecho silenciosa, pero nosotros reproducimos la fonación, para una comprensión como debe ser de la poesía. Yo me siento bien, con tal de que no se entiendan como algo elitista, social; que no sean demasiado académicos ni demasiado ligados a la supuesta finura espiritual del emisor y del receptor. Durante siglos se hizo espontáneamente, en la plaza, donde se reunía la gente porque no había que ir a trabajar. Era de una manera sencilla y cargada de naturalidad".

Antonio Gamoneda también participará en un conversatorio con el poeta guatemalteco Humberto Ak' Abal, el próximo viernes.

ASISTE: Conferencia magistral dentro de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar: Función y pensamiento poéticos en la narrativa de Cortázar, viernes 25 de noviembre,18:00 horas, Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara

Salón de la Poesía, sábado 26 de noviembre, 17:30 horas, Salón de la Poesía, planta alta, Expo Guadalajara

Conversatorio poético con Humberto Ak' Abal, viernes 2 de diciembre, 20:00 horas, Salón 4.