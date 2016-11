Los sueños de Ricardo Luévanos

El artista gráfico presenta su exposición 'La capacidad de soñar' en el Larva

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Ricardo Luévanos, artista gráfico, presenta su cuarta exposición en solitario, titulada “La capacidad de soñar”. La inauguración se llevará en la Sala Juárez de Laboratorio de Arte Variedades (Larva), el 25 de noviembre a las 20:00 horas.

“El público podrá encontrarse con lo extraño y los altibajos que nacen de los sueños, todo es muy homogéneo, manejo una misma línea con los colores y las texturas, me gusta que todo esté integrado, en esta exposición trabaje con materiales con los cuales no había experimentado, es algo totalmente distinto”, platicó Luévanos.

Hojas de oro, estampado textil y acrílico son algunos de los materiales que se usaron para dar vida a las 12 piezas que conforman la muestra, misma en la que hay una colaboración con el artista local Aldo López, especializado en resina. La curaduría del espacio de la muestra estuvo a cargo de Miriam Villaseñor. Cabe destacar que esta exposición no contiene referentes de rostros, ya que por primera vez el artista crea una analogía entre aves y el ser humano.

“La capacidad de soñar es vivir soñando, no hay que escapar de la realidad a través de un sueño, si no vivir realizando tus sueños, el ser humano sueña con lo que no puede tener, así que hay que soñar trabajando para obtener lo deseado”, agregó el autor.

La trayectoria

Ricardo Luévanos, originario de Guadalajara, es licenciado en diseño para la comunicación gráfica, tiene una trayectoria de 10 años en el mundo del arte, y ha publicado en revistas como “Nylon” y en festivales de cine como el “Vancouver Latin American Film Festival”. “Mi estilo es muy representativo, trato de crear una conexión entre el ojo del espectador y su corazón, mi arte no es tan complejo de entender, las personas lo perciben inmediatamente”, compartió el ilustrador.

El autor también comentó que lo que más le gusta realizar es el estampado textil, área donde ha trabajado con marcas nacionales. Cabe mencionar que a mitad de este año realizó la apertura de la Fábrica de Diseño Mexicano, una escuela en donde se brindan cursos y talleres de formación complementaria para las artes.