Una mirada a la abstracción latinoamericana

Luego de tres años de trabajo y curaduría de editores fotográficos de todo el mundo, la revista Time escogió las imágenes más influyentes de la historia

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- Una gota de leche. Un recién nacido. Los estragos de la guerra y el terrorismo. El desafío de los que protestan y el miedo quienes están atrapados. Todo eso está incluido en un proyecto multimedios que presenta las imágenes más influyentes de todos los tiempos de la revista Time, lanzado en un libro, videos y un portal.

Muchas de las fotos y fotogramas de películas son familiares, grabadas en la consciencia colectiva, incluso “Falling Man”, un hombre que cae de cabeza de una de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. La fotografía fue tomada por Richard Drew, de The Associated Press y ganó un premio Pulitzer.

En otras, las historias que tienen atrás son poco conocidas, como la diminuta foto tomada por el ingeniero de software Philippe Kahn de su bebé, tras conectar una cámara digital a un celular en 1997.

Los directores de la revista consultaron a historiadores y editores de fotografía y curadores en todo el mundo, mientras que personal de Time entrevistó a los fotógrafos, sujetos, amigos y familiares para escribir un ensayo por cada imagen.

Entre las 100 escogidas están la foto de Abraham Lincoln tomada por Matthew Brady, la imagen de una madre migrante por Dorothea Lange, la foto de la bandera estadounidense en Iwo Jima, tomada por Joe Rosenthal, de la AP, también ganadora del Pulitzer y la del famoso beso en Times Square al final de la II Guerra Mundial, tomada por Alfred Eisenstaedt.

También lo está Frame 313, el fotograma de la película amateur filmada en 8 mm por Abraham Zapruder y que captura el asesinato de John F. Kennedy. El famoso fotograma muestra el impacto de la bala en la cabeza del presidente.

Algunas imágenes fueron seleccionadas por su contenido. Otras por su innovación.

Harold Edgerton, por ejemplo, cuando experimentaba en su laboratorio en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, sentó las bases para el flash electrónico con su “Milk Drop Coronet” en 1957.

Edgerton “congeló” la imagen de una gota mientras caía en una mesa usando lámparas estroboscópicas con motores de obturador para refinar momentos que de otra forma serían imperceptibles, dice el libro que acompaña el proyecto "100 Photographs: The Most Influential Images of All Time”.

Está también la imagen de Tierra tomada desde la Luna por la NASA, un feto aún en el útero, la famosa foto borrosa del Monstruo de Loch Ness, de 1934, “Brian Ridley and Lyle Heeter”, tomada por Robert Mapplethorpe en 1979 y la selfie de Ellen DeGeneres en los premios Oscar en 2014.