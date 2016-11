Ráfagas de viento frustran despegue de los globos en el FIG

Con su actitud amena y divertida, los booktubers contribuye a promover el hábito en diferentes países

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Se ha dicho mucho sobre los booktubers, pero para hablar sobre el tema se tiene que partir de una definición: Dícese de cualquier persona que se graba en un video hablando sobre su experiencia literaria y la comparte a través de Youtube. Los videos de los booktubers destacan por su creatividad y pasión por compartir sus experiencias literarias, no importa qué tipo de literatura sea, ni el autor y mucho menos la editorial, todo lo que caen en las manos de estos jóvenes lectores puede ser sujeto a ser comentado en sus canales, los cuales tienen hasta miles de seguidores.

Esta tendencia le está dando un giro importante no solo a la industria editorial sino a la manera contemporánea de interactuar entre los lectores como sociedad, es debido a esto que cada vez se le presta más interés en comprender esta práctica. Los booktubers son líderes de opinión pública y recomiendan qué libros merecen ser leídos, lo cual ha suscitado a que las editoriales se acerquen a ellos y les obsequien algunos títulos para saber su opinión, la mayoría de los booktubers no tienen ningún compromiso con editoriales ni con autores, por eso la labor que realizan es un acto honesto, hablan desinteresadamente, y sobre todo, coloquialmente de libros, como se hiciera en un club de lectura o bien, en una reunión de amigos. Esta actitud amena y divertida ha contribuido a que otros jóvenes -y no tan jóvenes- se interesen en la lectura, logrando así, promover el hábito por la lectura en diferentes países.

Los booktubers, así como sus seguidores, son lectores que pertenecen a la generación millennials, nativos digitales que comparten sus experiencias de vida, incluyendo las literarias, en redes sociales como Facebook y Twitter, con un único mensaje: La lectura no tiene porqué ser aburrida.

“La figura del Youtuber ha cobrado tanta visibilidad en los últimos años, que incluso se puede hablar de una revolución en la forma de hacer publicidad. El poder de alcance de estos influencers ha sido tal, que las marcas se están alejando de los medios de promoción tradicionales, optando por contratar a estos jóvenes para promover sus productos entre sus seguidores. Los resultados son impresionantes. En un mercado que cada vez se orienta más a lo digital, los jóvenes somos persuadidos por rostros familiares".

“La sociedad actual vive en un mundo lleno de diversas formas de comunicación, provocado un cambio entre los modelos a seguir que existen en la actualidad, siendo los más influyentes las personas conectadas al mundo tecnológico, tal es el caso de los youtubers, los cuales han logrado establecer tendencias y generar empatía en los receptores. Por lo tanto, influyen en sus criterios, haciendo que las generaciones actuales sean las más dependientes de esta modalidad en el uso de la tecnología”.



“Booktubers, nueva interacción entre lectores.”

Mariana Sandoval y Daniela Carillo son dos jóvenes con bastantes diferencias, desde su lugar de residencia, la primera vive en Guadalajara, mientras que la segunda en Mexicali. Sus personalidades las definen por completo, sin embargo hay algo que tienen en común, conjuntan su pasión por la literatura y la plataforma de Youtube.

Desde pequeñas ambas jóvenes tuvieron encuentro con literatura por el contexto de donde provienen, en sus casas nunca faltaron los libros, ya sea por la profesión de sus padres o por costumbres dentro de sus propias familias desde generaciones anteriores. Así pues, Mariana y Daniela encontraron en los libros nuevas oportunidades de encontrarse con ellas mismas.

En la actualidad las nuevas plataformas y tecnologías se han sumado a este gusto por los libros y les han permitido crear estos clubs de lectura virtual, pero ¿cómo lo logran?

Este movimiento, que cada vez llama más la atención de la industria literaria, son los booktubers, jóvenes lectores que comparten a un vasto y diverso público reseñas y opiniones de los más recientes libros leídos por medio de plataformas como YouTube. Mariana y Daniela, acompañadas de otros jóvenes fueron reconocidas en la pasada edición de “Somos Booktubers” en la FIL 2015, precisamente por el trabajo que han realizado como booktubers, pues como ellas bien lo mencionan, son nuevas formas de atraer a nuevos lectores, sin embargo, esto no ha sido un camino sencillo.

Las jóvenes reconocen y agradecen que ferias como la FIL abran espacio a estas nuevas opciones de fomentar el hábito de la lectura, pues como mencionan, en un inicio, existía el rechazo o desapruebo de muchos círculos dentro del ámbito literario, atacaban este movimiento pues consideraban va en contra del tradicional hábito y fomento de la lectura.

Así como ellas, muchos booktubers saben que no solo se trata de compartir reseñas de libros de forma divertida, pues esta actividad además de que implica mucha creatividad, lleva de la mano una gran responsabilidad por el potencial mediático que tiene la plataforma de Youtube.

Han tenido gratas experiencias y eso las motiva a seguir compartiendo su trabajo. Incluso dentro de la industria literaria cada vez gana más terreno este movimiento, teniendo como resultado que en ocasiones, grupos o casa editoriales contactan a estos jóvenes para que realicen reseñas de sus libros.

Si bien es cierto, no podemos tomar una postura a favor o en contra de estas nuevas prácticas, lo que sí es cierto, es la cantidad de horas que las nuevas generaciones pasan dentro de Internet en redes sociales o plataformas como Youtube. Y si se utilizan estas herramientas para acercarse a nuevos lectores, teniendo como resultado final que tomen un libro y lo lean, seguramente los booktubers van por buen camino y están impactando de forma positiva en la sociedad.

También es importante mencionar que el hábito de la lectura se va cultivando, y no se debería señalar a aquellas personas quienes empiezan con un primer acercamiento a una novela juvenil o de fantasía, pues poco a poco se irán adentrando en el mundo literario e irán conociendo más opciones de lectura, como algunos autores mencionan, irán puliendo su gusto literario.

El trabajo que están realizando jóvenes como Mariana y Daniela es digno de reconocerse, seguramente algunas personas estarán de acuerdo o no, pero la invitación es a conocer a estas nuevas generaciones de jóvenes quienes ven en la literatura un medio para el desarrollo personal y de la sociedad en conjunto. Conozcamos el trabajo que están realizando, veamos sus videos y entonces será nuestra responsabilidad dar el segundo paso, tomar un libro, hasta encontrar aquel con el que nos sintamos conectados o identificados.

“Yo les diría que no se entristezcan si las cosas no van sucediendo como ustedes quieren o de la manera que ustedes quieren, siempre habrá diferentes caminos que puedan tomar. Si alguien no les abre las puertas, pues ustedes ábranlas para ustedes mismos, es posible todo lo que te propongas”. Mariana Sandoval.

“Yo creo que el simple hecho de ser perseverante; ya que encontraste tu pasión y realmente quieres desarrollarte en ello, tienes que ser perseverante, pero no nada más esperar que te caigan las oportunidades, como dice Mariana, ve y búscala tú, no te quedes sentado nada más sin saber qué hacer, con las manos cruzadas”. Daniela Carrillo.

Mariana Sandoval y Daniela Carrillo

Daniela Carrillo de Guadalajara nació en Guadalajara y Mariana Sandoval en Mexicali. Ambas fueron ganadoras de la 2da edición del concurso “Somos Booktubers” organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Historias de éxito que trascienden

Javier Ruescas

Escritor, booktuber y vlogger

Javier Ruescas nació en Madrid en 1987 y es licenciado en Periodismo. También ha sido reconocido como Booktuber siendo parte del jurado dentro del concurso “Somos Booktubers” que organiza la Feria Internacional de Libro de Guadalajara. Hasta el momento ha publicado la trilogía Cuentos de Bereth (Editorial Versátil), Tempus Fugit. Ladrones de Almas (Alfaguara), PLAY, SHOW y LIVE (Montena), Pulsaciones y Pulsaciones, coescritas con Francesc Miralles (SM), Las Crónicas de Fortuna (Destino), El (sin)sentido del amor (Montena), la Saga Electro (Edebé), coescrita con Manu Carbajo, y varios relatos en diferentes antologías.

Tanto su novela PLAY como Pulsaciones han sido seleccionadas entre las mejores novelas juveniles de 2012 y 2013, respectivamente, según los expertos en Babelia (El País). En 2015, Pulsaciones se alza también con el Premio Hache otorgado por casi 2000 jóvenes de Cartagena. Aparte de escribir, Javier es profesor de escritura creativa, administra activamente sus propias redes sociales.

Además, Ruescas es editor y ha participado en numerosas ponencias, charlas y mesas redondas internacionales sobre las nuevas tecnologías, los jóvenes autores y la situación de la literatura juvenil en España. En 2013 fue seleccionado como integrante del hub español de los Global Shapers, la mayor red de jóvenes líderes menores de 30 años del mundo creada por el World Economic Forum. Dentro de su canal, Javier aprovecha el Internet como su gran aliado y acerca a nuevos lectores al mundo de la literatura y la escritura, mediante reseñas, tutoriales de una forma original, amena y divertida.

