Tendido de Cristos, nuevo Patrimonio Cultural de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (15/NOV/2016).- Superarla, parece ser una tarea imposible. La historia surgida de la saga “Canción de hielo y fuego” y mundialmente conocida como “Juego de Tronos” —en su adaptación a la TV— es sin duda el nuevo clásico de las letras y la pantalla chica. Y su creador George R.R. Martin sabe de sus alcances, no por nada sus redes sociales registran más de 98 mil seguidores en Twitter y más de medio millón en Facebook.

A “Juego de tronos” le han sentado bien los años, pues el estreno de su sexta temporada —la última que ha lanzado el canal HBO— congregó a 8.9 millones de espectadores. Ahora, a unos cuantos meses de que se estrene la séptima entrega —la cual llegará a la audiencia en el verano de 2017— George R.R. Martin hará una parada en Guadalajara, Jalisco, de la mano de Penguin Random House, para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL), donde sostendrá encuentros con sus seguidores los días 2 y 3 de diciembre.

LOS LIBROS

La saga “Canción de hielo y fuego” comenzó con el libro “Juego de tronos”, en 1996. Lo que se pensó como una trilogía fue creciendo, hasta ahora comprender cinco novelas. Además de la que da el título a la adaptación a la pantalla chica, la serie incluye “Choque de reyes” (1998), “Tormenta de espadas” (2000), “Festín de cuervos” (2005) y “Danza de dragones” (2011).

EL TONO

Si hay algo que caracteriza la prosa de George R.R. Martin es que sí, es un autor de fantasía, pero lejos de echar mano de los lugares comunes del género, el autor estadounidense recurre a la tensión dramática basada en los conflictos de los personajes y la intensa batalla política que viven, sin tapujos. De allí (sin spóilers) que no se toque el corazón al decretar la muerte de un personaje.

LA SERIE

Si bien el éxito de críticos y lectores ya habían consagrado a “Canción de hielo y fuego”, HBO catapultó a esta historia a niveles mediáticos insospechados. La megaproducción de “Juego de Tronos” se estrenó en 2011 y suma ya sesenta capítulos en sies temporadas. Su rating ha sido significativamente mayor cada temporada, con locaciones alrededor del mundo (Gran Bretaña, el Norte de África, Europa del Este, Norteamérica).

LA HISTORIA

Con tintes medievales y una trama inspirada en la “Guerra de las dos rosas” que azotó a Inglaterra (1455-1487), la narrativa de los libros y la serie de televisión se desarrolla con un latente conflicto político entre las diferentes casas que se disputan el poder. Cada familia, cada personaje, encarna también su propia búsqueda por sobresalir, de allí que nos encontramos trágicas muertes, síntoma de la discordia y ambición que reina en cada episodio.

EL AUTOR

George R. R. Martin

George Raymond Richard Martin nació en 1958 en Bayonne, Nueva Jersey. Desde pequeño fue un lector voraz, y pronto comenzó a escribir, llegando a vender sus cuentos entre sus compañeros del colegio. Se graduó en periodismo por la Universidad de Northwestern, en 1971. Ese mismo año vendió su primera historia “The Hero” a la revista “Galaxy”. Durante la década de los setenta, publicó: “Wild Cards”, “A song for Lya” y novelas como “Dying of the Light”. En los ochenta, Martin comenzó a trabajar como guionista en las series de televisión: “The Twilight Zone” y “The Beauty and the Beast”. En esta década, vuelve a centrarse en la literatura, y empieza a desarrollar la saga de fantasía épica “Canción de hielo y fuego”. El primer volumen, “Juego de tronos”, se publicó en 1996.

Le siguen “Choque de reyes”, “Tormenta de espadas”, “Festín de cuervos” y “Danza de dragones”. Le falta publicar “The Winds of Winter” y “A Dream of Spring”, séptima y última obra de la serie. En abril de 2011, HBO estrenó la primera temporada de la adaptación de “Canción de hielo y fuego”, que cuenta con el asesoramiento del propio Martin.

En total es autor de 34 obras entre las que hay cuentos, autobiografías literarias y novelas cortas. Estuvo casado con Gale Burnick (1975-1979).

LOS ACTORES

Cuando una serie o película goza de tanta popularidad, un efecto inmediato es que sus actores también reciban mucha atención. Sobre todo, cuando el casting pone sus ojos en histriones lejos de los grandes reflectores, como fue el caso del reparto elegido para “Juego de Tronos”. Nikolaj Coster-Waldau, Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey… Son muchos los actores que ya contaban con una carrera previa, pero cuya participación en esta saga han hecho de su rostro una imagen memorable.

MÁS QUE UN JUEGO

Se dice que la fama es efímera, pero cuando está basada en la creación literaria, su llegada sucede de la noche a la mañana. George R.R. Martin empezó en la escritura creativa en 1971, como cuentista: en 1977 publicó su primera novela. En los siguientes años combinó su labor como narrador con la escritura de guiones de “La Dimensión Desconocida” y “La Bella y la Bestia”, en sus versiones ochenteras, entre otras. Su bibliografía suma una veintena de novelas y colecciones de cuentos.

EL LUGAR

Poniente, Essos y Sothoryos son los principales lugares donde se desenvuelve la intrincada historia de “Canción de hielo y fuego”. El principal, Poniente, es un territorio dividido en siete reinos, es el continente. Al comenzar la primera novela de la saga, el control del territorio ha estado bajo los mandos de un rey, además de que todo el territorio ha gozado de un extenso verano que ha durado años. A la par de la inestabilidad política que se avecina, tomos temen a un invierno que se aproxima, igual de largo que el verano que culmina.

EL IMPACTO

No existe libro o serie de tales magnitudes que no tenga un séquito de seguidores. Más allá del éxito del libro, la adaptación de Juego de Tronos ha sido un fenómeno mediático inédito. Sus espectadores han pasado de un par de millones de los primeros episodios hasta los nueve millones en el último de la temporada 6. Además, se calcula que cada nuevo capítulo es “pirateado” más de un millón de veces en las hora siguientes a su transmisión. El presupuesto no se queda atrás: la serie arrancó con un estimado de seis millones de dólares por capítulo, cifra que ha ascendido hasta los diez millones.

NUMERALIA

2 millones de espectadores en los primeros episodios

9 millones de espectadores en el estreno de la temporada 6

6 millones de dólares de presupuesto por capítulo al arranque

10 millones de dólares de presupuesto por capítulo para los más recientes

LOS PERSONAJES

El desfile de personajes en las cinco entregas se divide en grandes familias que ostentan, pelean o desean hacerse del poder: Stark, Targaryen, Baratheon, Arryn, Lannister… Además de la multitud de personajes, una constante en la narrativa de GRRM son las frecuentes subdivisiones en sus líneas argumentales. Los más queridos y odiados por los fans son: Eddard Stark, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen y Jon Snow.

