Subastarán documentos relacionados con Simón Bolívar

Luego de su éxito en 'Despertares', los 'Lombard Twins' llegan de nuevo a la ciudad gracias a Soul Arts Productions

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- Salirse de las reglas y dejar que el cuerpo se mueva con libertad han sido los ingredientes del éxito en los hermanos Lombard, la dupla argentina que se empeña en dar un nuevo sentido a la danza contemporánea evitando los clichés del ritmo y la perfección de los pasos.

Luego de formar parte del elenco estelar del espectáculo “Despertares”, liderado por el bailarín tapatío, Isaac Hernández, el dueto de argentinos conformado por Martín y Facundo, retorna a la ciudad para compartir con los niños la maestría y pasión que ha dado fama internacional a los llamados “Lombard Twins” y su aclamado “free style”.

Aunque Martín puntualiza que ni él ni su hermano se consideran bailarines por tener un desarrollo autodidáctico en la danza fuera de las escuelas especializadas, expresa que motivar a la infancia a través de talleres es una de las mayores satisfacciones de su carrera, por lo que instalarse en la Escuela Municipal de Ballet de Tlajomulco de Zúñiga era un pendiente que hoy (lunes 14) se concreta con un workshop especial y gratuito para 200 niños (cupo lleno) que descubrirán que para bailar y destacar lo más importante es la actitud ante la vida y compromiso con la disciplina.

“Lo que pretendemos es traer lo que venimos haciendo hace años, compartir nuestro arte con 200 niños, tiene que ver mucho con nuestra experiencia de vida alrededor del mundo. Venir a México nos fascina. Queremos guiar a estos niños para que aprendan a expresarse, lo que son”, expresa Martín Lombard al hacer hincapié en que él y su hermano no están enfocados en la enseñanza de un estilo de danza particular.



Formación y pasión

Facundo expresa que más allá de los halagos y aplausos que logran como “Lombard Twins” sobre los escenarios y performance en las calles, trabajar con niños es una de las experiencias que más agradecen, pues en los infantes encuentran la oportunidad de potencializar la libertad de la danza al no existir miedo de explorar movimientos o ser juzgados.

“Los niños tienen esa emoción que a veces de grande se pierde, tienen procesos distintos al escuchar la música. Una persona que pasó por muchos estudios de danza y estilos tiende a bloquearse y encerrarse en su mundo, se olvida de la emoción con la que comenzó, de cuando no tenía ni la menor idea de lo que era bailar, eso es lo más importante, se mueven con los ritmos de la manera que lo sienten, no lo piensan demasiado, se divierten”.

Martín añade que cualquier disciplina artística, ya sea danza, teatro, pintura, música, canto o actuación, son herramientas esenciales para el desarrollo de una sociedad que, además de fomentar la creatividad, tienen el potencial de aumentar la calidad de vida.

“La danza, como todo tipo de arte, es alejar a los niños de cualquier tipo de problemas. El arte es diversión, el arte siempre saca a gente de las calles, ayuda y motivan a los niños a buscar y tener un futuro diferente. El arte te hace feliz, te hacer ver el mundo de otra manera”.

Lejos de pretensiones

Pese a que cada día existen cientos de nuevas propuestas, técnicas, formatos y talentos en la danza, los hermanos coinciden en que no viven presionados por la competencia y tratar de ganar la corona de vanguardistas sobre los escenarios, para ellos la modernización y vigencia de su espectáculo radica en la autenticidad y honestidad de su proyecto que no sigue modas ni reglas. “Trato de mantener quién soy, de ser yo mismo, no ir cambiando por los demás. Cuando eres tú mismo naturalmente vas evolucionando, cambiando y creciendo con las experiencias”, expresa Martín.

Facundo enfatiza que aunque respetan y admiran a otros colegas especializados en estilos o formatos, para Lombard Twins es poco relevante apropiarse de calificativos como modernos o vanguardistas. “A veces se enfocan tanto en una actitud y eso es cambiante en el ser humano, y el estilo con el que bailabas el año pasado no funcionará con el que ahora quieres bailar. Cuando bailas con una actitud tu estilo pasa de moda, pero cuando bailas emocionalmente no hay forma que pase de moda, la emoción está desde que naces, todos la entienden o la identifican. Un llanto, enojo o alegría no pasan de moda”.