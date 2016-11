Exposición fotográfica arranca las actividades de la FIL

Este es el primero de una serie documentales producidos por el Intituto Cervantes, le siguen el de Jorge Edwards y el de José Lezama Lima

PARÍS, FRANCIA (11/NOV/2016).- "El laberinto de Octavio Paz", un nuevo documental sobre el poeta mexicano, dirigido por José María Martínez, se exhibirá en 44 países a través de la red mundial de centros del Instituto Cervantes.



El filme, producido por el Instituto Cervantes, tiene como objetivo dar a conocer más y animar a leer la obra del Premio Nobel de Literatura 1990.



La producción fue estrenada la semana pasada en la sede del Instituto en Madrid, España, y este miércoles tuvo su estreno en Francia en el centro del Instituto en París, la segunda de las 83 ciudades de 44 territorios en los que el documental será exhibido.



El documental comenzó a rodarse en 2014, año del centenario de Octavio Paz.



Ofrece una amplia visión de la obra del autor que siempre afirmó que la verdadera biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en su obra, recordó su guionista y director, José María Martínez.



A través de 25 entrevistas con escritores y diversas figuras del mundo de la cultura de México y de otros países de América Latina, España y Francia, "El laberinto de Octavio Paz" repasa la obra y la trayectoria de Octavio Paz.



Su paso por diversas ciudades de todo el mundo aparece reflejado también en los 85 minutos de la cinta, con una amplia atención a sus años en la India, en donde Paz fue embajador y realizó un encuentro que le marcaría, el de su segunda esposa, Marie-José Tramini.



"De lo que se trata aquí es de dar a conocer una obra variadísima y riquísima sin la que no se entendería la cultura en español de los últimos cuarenta, cincuenta o sesenta años", explicó su director José María Martínez, quien definió a Paz como alguien "valiente, independiente y un genio de la literatura".



Entre los entrevistados en el documental sobre Paz (1914-1998) figuran el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y los premios Cervantes, el chileno Jorge Edwards y la mexicana Elena Poniatowska, entre otras destacadas figuras, editores, incluidos expertos en sanscrito.



De México también intervienen los escritores Juan Villoro, Alberto Ruy Sánchez, el crítico Christopher Domínguez Michael y el pintor y escultor Vicente Rojo.



"Hay un objetivo fundamental en este documental y es la invitación a la lectura de Paz, y una ilusión, que la gente que salga de verlo y se vaya corriendo a una librería y compre un libro de Paz para leerlo por primera vez o para releerlo", comentó Martínez, al considerar que Paz no es tan leído como le corresponde.



"Yo creo que Octavio Paz es una figura que sigue estando completamente viva, completamente vigente, tanto su ensayo como su poesía, pero, quizá por cultivar géneros minoritarios, no ha llegado suficientemente al gran público", insistió Martínez durante su estreno en el auditorio del Instituto Cervantes de París.



Explicó que el estreno en París se realizó porque la capital francesa, en donde Paz vivió durante años, trabajó como diplomático y escribió una de sus principales obras, "El laberinto de la soledad", "fue clave para su vida tanto desde el punto de vista biográfico como intelectual".



El director consideró "imprescindible" que el documental "hecho por un extranjero", se pueda ver en México, pero explicó que todavía no está previsto su estreno.



El documental sobre Paz es el primero producido por el Instituto Cervantes de una serie que continuará con el escritor chileno Jorge Edwards y posteriormente con el cubano José Lezama Lima.