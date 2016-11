Santiago Cumplido le guiñe al rock

El contratenor tapatío decidió poner pausa a su trayectoria en la música clásica

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Explorar la escena rockera es la prioridad de Santiago Cumplido, el contratenor tapatío que ha decidido poner pausa a su trayectoria en la música clásica e impulsar su proyecto personal que atiende a un mercado alternativo.

Con esta oferta es como se instala en los Miércoles Alternativos de Cultura UdeG, de la Universidad de Guadalajara, para presentar “Soy un ser”, una propuesta enfocada en el rock retro, bajo un esquema de producción de sintetizadores y consolas totalmente análogas.

El contratenor puntualiza que “Soy un ser” no se trata de un proyecto personal, pues el gusto por el rock es un instinto que desde niño lo introdujo a la música, y que tiene influencias de Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer o Supertramp, legado heredado de su padre.

Aunque al llegar al conservatorio la misión era convertirse en un rockero estudiado, la música clásica ganó terreno obligando al contratenor a postergar sus aspiraciones de emprender una carrera más alternativa.

“Me mandaron al conservatorio con la intención de que fuera un rockero estudiado, pero al poco tiempo la música clásica me absorbió, fue dejando de lado el rock. Yo nunca decidí ser contratenor, se fue dando con las circunstancias”, explica Cumplido al asegurar que pese a gozar de prestigio en la música clásica a la par fue ideando proyectos como el estudio de producción “Sanmuert” para música de cine y danza de la mano de Saúl Ledesma “El Muerto”, de la agrupación Radaid.

Santiago Cumplido recuerda que al ser becado por Proyecta en 2015, la intención era producir un disco con sus características de contratenor, pero al sentir que el proyecto no fluía, optó por echar andar sus inquietudes rockeras y así adentrarse a un mundo totalmente desconocido para él.

“Este disco ha sido como desnudarme, mostrar mis orígenes, mi realidad, los sentimientos que he tenido a lo largo de este año. No hice esto como un proyecto de ambición, es un experimento personal de conectar con cosas, de ser más genuino. Conocí la vulnerabilidad porque yo sé cómo dirigir una orquesta, pero en el rock no sé los pormenores, cómo se promueve o funciona en un escenario el rock”.

De esta forma es como Santiago Cumplido debutará por primera vez sobre los escenarios para tocar en vivo “Soy un ser” alejado de las orquestas: “no busqué un estilo concreto, todo se dio naturalmente, no tenía una idea preconcebida de lo que quería lograr y salió una propuesta neo-retro con pop y toques de rock”.