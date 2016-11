Jalisco busca reconocimiento en composición orquestal

Tintoreros de Pinotepa y otros artesanos estarán presentes en el municipio de la laguna

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Invitados de lujo son los que llegarán a la Feria Maestros del Arte, encuentro cultural y artístico próximo a celebrarse en Chapala con el propósito de reunir a los mejores artesanos mexicanos y destacar su creatividad y habilidad manual de un México rústico, contemporáneo y colorido.

El evento, que en esta decimoquinta edición convoca a 95 artesanos, es organizado por Antje Zaldívar, quien destaca el interés del público por incrementar el consumo de artesanías y manualidades hechas en México y brindar mayor proyección comercial a creativos que progresivamente salen de rincones y pueblitos poco conocidos para presumir artículos únicos con técnicas sólo desarrolladas en el país. Los participantes llegarán desde Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Campeche, Veracruz, sin olvidar a la Ciudad de México, Jalisco y una docena más de estados invitados.

Artesanos de todo el país se darán cita en el Club de Yates de Chapala del 11 al 13 de noviembre, teniendo a personajes de gran legado tradicional que en los últimos años han puesto a México en la mira mundial por sus prácticas artesanales ancestrales y cuidadosas del medio ambiente como los tintoreros y tejedoras de Pinotepa de Don Luis de Oaxaca, famosos por sus labor de conservación del caracol púrpura pansa. “Ellos ordeñan este caracol con métodos que garantizan su preservación, existencia y reproducción. Habacuc Avendaño, representante de los tintoreros ganó el año pasado el Premio Nacional de Conservación de la Naturaleza otorgado por Semarnat por su trabajo con el caracol púrpura, además de que la comunidad de tejedoras de tixinda, tejen con los hilos teñidos por los tintoreros también estarán presentes”, comentó Antje Zaldívar.

Otros invitados que causarán revuelo son los de la Cooperativa de Artesanos Indígenas de Sonora, que agrupa a todas las etnias de la sierra, desierto y valle como la Pima, Kikapú, Guarijío, Seri, Pápago, Cucapá, Mayo y Yaqui, famosas por sus canastas, cerámica y variedad de artesanía ritual.

Respeto por el trabajo artesanal

Zaldívar expresa que el interés del público no sólo se refleja en la cantidad de asistentes que acuden a la Feria Maestros del Arte, que el año pasado reunió a tres mil 500 visitantes y que han manifestado un respeto total a los precios que los artesanos proponen para hacer de sus labores manuales una vocación redituable. “Los artesanos dicen que esta feria es un evento en el que se les respeta muchísimo, que son tomados en cuenta por la calidad de sus artesanías y eso es importante porque el público que acude no está acostumbrado a regatear, realmente aprecia el trabajo artesanal. La venta es directa por parte de los artesanos, nosotros no intervenimos”.

La promotora artesanal añade que además de los 95 creadores, el evento está diseñado para un ambiente familiar con espectáculos artísticos, culturales y venta de comida tradicional, además de contar con la presencia de artesanos jaliscienses como el mascarero Prudencio Guzmán y la familia Ojeda de los famosos cuchillos de Sayula, entre otros.