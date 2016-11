Jazz a cuatro manos

La Secretaría de Cultura invierte 18 millones de pesos en las mejoras del “Centro de Creación Contemporáneo, El Cuartel”, las antiguas instalaciones militares

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- Hacer del Edificio Arroniz un espacio más incluyente y multidisciplinario es el reto de la Secretaría de Cultura Jalisco (SC), que lo habita desde mayo de 2015 luego de desalojar las oficinas que ocupaban en avenida 16 de septiembre por fallas estructurales en el edificio, por lo que ha emprendido reestructuraciones en el espacio que fuera conocido como “El Cuartel” de la ex XV Zona Militar.

En entrevista Myriam Vachez, secretaria de Cultura Jalisco, señala que pese a no tener fecha definida para que concluyan los trabajos de remodelación, los avances son significativos en lo que refiere a la instalación de un elevador (aún inconcluso) para facilitar el acceso a personas con discapacidad, así como la construcción de un puente para conectar áreas al interior del edificio; acondicionamiento de salas, para exposiciones, eventos y oficinas administrativas; además de rehabilitar la biblioteca, que se encuentra ya concluida.

La titular explicó que los 18 millones de pesos otorgados para la remodelación y acondicionamiento están por terminarse, y que buscarán más recursos para no detener las obras, mismas que se han realizado apoyándose en el recurso para Mantenimiento de Inmuebles y fondos federales para equipamiento del edificio que alberga las oficinas de la SC.

“Desde que lo recibimos —el edificio— comenzamos a ver lo que faltaba y hacer un proyecto para poder restaurarlo. No tenemos una fecha precisa (de conclusión) porque tuvimos un retraso en la instalación del elevador. Los 18 millones de pesos que nos otorgaron en un principio se han utilizado en todo lo que ya está arreglado. No sabemos si tendremos algo de recurso en el Capítulo 6000 de Obra Pública del 2017, hemos estado solicitando al PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) algunos apoyos (para otros proyectos) pero hasta ahorita no hemos solicitado apoyo para este edificio. Seguro lo haremos para terminar el primer piso”.

Al respecto de los cambios, Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico, detalló que las obras se encuentran en su segunda fase y que las áreas ocupadas por la SC no serán las únicas en beneficiarse, pues el centro cultural del inmueble también tendrá mejoras para sus actividades culturales y artísticas.

Hasta el momento, 46% del edificio ha sido rehabilitado, es decir, poco más de cuatro mil metros cuadrados de los ocho mil 746 de la superficie total construida y de las cuales 38% es ocupada por la Secretaria de Cultura y 56.5% para usos culturales.

Al ser un edificio patrimonial, Herrera Osuna señala que de la mano del Instituto Nacional Antropología e Historia (INAH) y la sección de monumentos de la delegación Jalisco se supervisan las intervenciones y restauración al inmueble, así como de los permisos de construcción.

“El inmueble aunque está en posesión del Gobierno del Estado no deja de ser un bien federal, seguido tenemos revisiones ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el organismo que lleva el inventario de bienes nacionales, revisan que lo estamos informando es correcto, que todo el edificio se mantiene perfecto”.

Crean vínculo con CCD

La Secretaría de Cultura y Ciudad Creativa Digital (CCD) firmaron un acuerdo para que el primer piso del Edificio Arroniz sea acondicionado por la CCD y así albergar a empresas y proyectos relacionado exclusivamente con desarrollo artístico y cultural.

“Tenemos firmado un acuerdo con Ciudad Creativa Digital en el que les ofrecemos utilizar el primer piso a cambio de que lo acondicionen y sea utilizado única y exclusivamente para empresas creativas y proyectos de industrias creativas que tengan que ver y abonen al sector artístico y cultural, no pueden entrar otro tipo de industrias creativas”, señaló la titular de Cultura.

NUMERALIA

45 por ciento del edificio ha sido rehabilitado.

8,746 mil metros es la extensión construida.

3,095 mil metros se utilizan para el uso de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

4,600 mil metros son usados para usos culturales de diversa índole.

SABER MÁS

La historia del edificio

El edificio Arroniz es un inmueble diseñado por el ingeniero Arroniz Topete y construido entre 1898 y 1902, con el objetivo de albergar al Seminario Mayor de Guadalajara. El 8 de julio 1914 fue tomado por las tropas de Álvaro Obregón y alojó al Ejército Mexicano. Fue entregado en el 2014 al Gobierno Estatal para la Secretaría de Cultura Jalisco para usos culturales. Una vez que se terminen las adecuaciones, compartirá espacio con la Ciudad Creativa Digital bajo el nombre de “Centro de Creación Contemporáneo, El Cuartel”.