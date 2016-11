El teatro al Sur de Jalisco

Cerca de 80 bailarines, músicos y cantantes estarán sobre el escenario del Auditorio Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- El Ballet Folklórico de la Universidad de Colima se fundó en 1980, y a lo largo de su trayectoria ha realizado más de 40 giras internacionales y han visitado países como Bélgica, Italia, Canadá, Estados Unidos y Francia. El Ballet llegará a Guadalajara este 12 de noviembre, donde cerca de 80 bailarines, músicos y cantantes estarán sobre el escenario del Auditorio Telmex.

Rafael Zamarripa Castañeda, director del ballet, comentó que en “Orgullo de la tierra mía”, los asistentes “podrán observar a los bailarines bailar como jamás han bailado en su vida, el Ballet se entregará por completo, seguramente cuando vean el espectáculo sabrán que tengo razón, bailan como si no existiera un parámetro de peligro, bailan como si bailaran hasta morir”.

El grupo de baile, que fue el primero en presentarse en el Palacio de Bellas como universitario, recién celebró el haber ganado el premio de “Danza Tradicional” dentro de las Lunas del Auditorio. Sobre ello, Zamarripa comentó que es sólo un reconocimiento al trabajo. El profesor tiene ya una trayectoria en el universo del arte. “Yo crecí en una familia de artistas. Mi padre era pintor y mi madre pianista, la primera foto mía que recuerdo es una imagen en la cual estoy bailando en el kínder, y desde entonces yo empecé a creer en mis habilidades para bailar, bailo desde pequeño y sigo haciéndolo, no me canso. También soy escultor y tuve la fortuna de haber pertenecido a la prestigiosa compañía de Amalia Hernández, dónde adquirí mis conocimientos y quién me impulsó a seguir bailando, con ella recorrí el mundo entero”.

Sobre los retos que ahora enfrentan los grupos de folclor en el país, el director comentó que se necesita ampliar la apuesta de clases para alumnos, además de que los profesores encargados de enseñar las técnicas deberían tener mayores estímulos para mejorar la enseñanza.