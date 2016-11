Charlan sobre el legado de Vasconcelos en Tapalpa

Recuerdan la importancia de la herencia cultural en la educación pública que dejó en México

TAPALPA, JALISCO (06/NOV/2016).- El último evento que se realizó como parte de las actividades del Festival de Cine y Artes Tapalpa fue una charla para recordar el legado cultural en la educación pública de México que dejó José Vasconcelos. Este domingo por la mañana en la Casa de la Cultura del municipio, se reunieron para dialogar sobre su obra y vida Guadalupe Ahumada, nieta de Vasconcelos e Igor Lozada, director de Cultura UdeG.

Guadalupe recordó que ella tenía entre 13 y 14 años cuando su abuelo murió, pero desde siempre sabía de la responsabilidad que tenía José por alfabetizar a miles de mexicanos que en tiempos de la Revolución, el 85 por ciento de la población no sabía ni leer ni escribir. Y que nunca estuvo interesado en sacar provecho de su cargo público para enriquecerse, por el contrario, con el dinero o bonos a los que podía acceder, los utilizaba para crear escuelas como las secundarias para obreros, así programas de lectura.

"Era un abuelo maravilloso, pero eso no me da mérito porque son casualidades de la vida. El único mérito que pude absorber de él fue lo que hizo para la nación y que lo demostraba también en casa. Un legado hacia los valores enfocados en el triángulo griego, la ética, la estética y la razón. Algún investigador lo llamó 'El ministro a caballo' porque no se quedaba quieto en una oficina".

En tanto, Igor, refuerza el legado que dejó Vasconcelos para la historia de México. "Para entender porque está tan descompuesto nuestro entorno en este momento, hay que entender cuál es la gran diferencia de México frente al mundo, que curiosamente Vasconcelos pensaba no sólo en la mexicanidad, también en Iberoamérica. En las industrias culturales y creativas del mundo saben que los contenidos más importantes se están gestando en América Latina", comparte el director de Cultura UDG quien ve que Estados Unidos y Europa voltean para acá porque saben que la riqueza cultural está fundamentada en lo que legó Vasconcelos en la educación en México.



EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA