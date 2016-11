Vargas Llosa, preocupado por la 'guerra entre libros y pantallas'

Es posible que el oficio de escritor se vuelva mucho más superficial y frívolo, opinó

MANILA, FILIPINAS (03/NOV/2016).- El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó hoy su preocupación "por la guerra que se ha desatado entre los libros y las pantallas", y opinó que es posible que el oficio de escritor se vuelva mucho más superficial y frívolo.

"Mi impresión es que si los escritores empiezan a escribir no para libros sino para pantallas, la literatura en particular, y la cultura en general, se va a volver mucho más superficial, mucho más frívola, y mucho más banal", afirmó el escritor peruano-español en una rueda de prensa celebrada en el Instituto Cervantes de Manila.

"Esto puede tener un efecto muy negativo, no sólo en la cultura, sino en política, en los derechos humanos y en las libertades", señaló el autor de "El héroe discreto" (2013).

Aunque alabó la revolución tecnológica que se ha producido en los últimos años, en relación a la facilidad de acceso del ciudadano a la información, Vargas Llosa mencionó varios de los efectos negativos, a su juicio, del uso de internet, como el anonimato o la suplantación.

El creador de "Travesuras de la niña mala" (2006) habló de la facilidad con la que un desconocido puede divulgar un artículo sin tener que revelar su identidad o bajo el nombre de otra persona.

"Es un problema que puede producir catástrofes reales, en términos políticos, en términos profesionales... en todo tipo de actividades", dijo el escritor, que ha sido víctima de suplantación de identidad en al menos cuatro textos que adquirieron gran difusión en internet.

"Este tipo de falsificaciones que la tecnología ahora permite está deformando algo que pensábamos que era tan soberano como es la identidad personal", aseveró el autor del "El hablador" (1987).

Por otra parte, Vargas Llosa volvió a criticar la concesión del Premio Nobel de Literatura de este año al cantautor estadounidense Bob Dylan.

"Soy un admirador de Bob Dylan como cantante, me encantan sus canciones, pero no creo que sea un gran escritor. El Nobel de Literatura es para escritores, no para cantantes. Esa es mi modesta opinión sobre el asunto", dijo el novelista.

Vargas Llosa llegó ayer a Manila para una visita de casi una semana en la que pronunciará una conferencia en la Universidad de Santo Tomás, el próximo lunes, y recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de La Salle, al día siguiente.

Isabel Preysler, su compañera sentimental y nacida en Filipinas, lo acompaña en este viaje, confirmaron a Efe fuentes oficiales, aunque no compareció en esta la primera aparición pública en Manila del Nobel de Literatura de 2010.