El onírico proceso creativo y audiovisual

Lo que comenzó como un grabado de José Guadalupe Posada se ha convertido en una imagen popular de la cultura mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- El Día de Muertos es una construida sobre una serie de símbolos cuyo origen se remonta a la época Prehispánica. Cada color, imagen y aroma es el resultado de una rica historia que se ha ido enriqueciendo con el paso de los años. Desde el altar hasta las flores de cempasúchil, pasando por el papel picado o el pan de muerto. Pero si hay un elemento que en los últimos años ha ganado relevancia, al punto de volverse popular fuera de las fronteras mexicanas, esa es La Catrina.

La Catrina, cuya imagen lo mismo remite a la comedia como a lo siniestro, no solamente es popular en nuestro país. Este año se convirtió en uno de los disfraces y motivos decorativos más buscados en países del extranjero. Y no, no es invitada nada más a las fiestas, la huesuda también es uno de los tatuajes favoritos, motivo de estudio en universidades e incluso elemento clave en videos musicales.

¿De dónde surgió?

La figura de la Catrina comenzó a tomar relevancia gracias a los grabados de José Guadalupe Posada. Data de 1910, y fue bautizada por Diego Rivera como “La Calavera Garbancera”. Sin embargo, la figura de la calavera bien vestida ya estaba presente en grabados de mediados del Siglo XIX, como parte de la sátira política y social.

Motivo de estudio

La Catrina es una moda tan poderosa como para ahora ser también motivo de estudio. Así lo apunta Andrew Chesnut, autor de “Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint”, quien es profesor de Estudios Católicos en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. El maestro considera que el ascenso de la Catrina en Estados Unidos es parte de una creciente influencia mexicana en ese país. “(La Catrina) es de una especie de ejemplo perfecto de la integración de ambas tradiciones y no veo ninguna contradicción ni problema al respecto”.

La llevan en la piel

En Estados Unidos se ha creado todo un culto alrededor de los artistas del tatuaje, y es en esta expresión de arte corporal donde la catrina ha encontrado nuevos fieles. En la popular emisión Ink-Master, una de las concursantes, Katherine “Tatu Baby” Flores, ganó una de las pruebas del programa tatuando una catrina en una de las concursantes. El fluido estilo de líneas de la artista, así como el uso del símbolo de la cultura mexicana, ganaron el favor de los jueces.

En la música

Son varios los músicos que han usado a la Catrina para darle un toque muy peculiar a sus artistas. Los artistas Lilly Wood & The Prick, en el video de “Prayer in C” usan repetidamente la imagen de la “huesuda” en sus modelos, algo que causó furor entre sus fanáticos. Empire of the Sun, en la canción “We are the People” también hace un uso reiterado de la catrina, aunque el video es un homenaje a la cultura latina en general.

Fascinación alemana

Uno de los países donde la figura de La Catrina ha cosechado encanto en la cultura popular es en Alemania, especialmente en la ciudad de Munich, donde este año se reunieron más de dos mil personas a la celebración que se hizo del Día de Muertos el pasado 31 de octubre.

Esta celebración se realizó en el marco del año Dual México-Alemania y organizada en el Museo Cinco Continentes en pleno centro de esa ciudad. Durante la celebración se ofreció comida mexicana, calaveras y el infaltable maquillaje con las catrinas.