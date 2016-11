Restauración de El Caballito terminará en 2017

Luis Bonilla vendrá a la ciudad para presentarse dentro del ciclo New York Jazz All Stars del Jazz at Lincoln Center

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- Una noche de jazz con toque latino está por suceder en Guadalajara: el trombonista Luis Bonilla vendrá a la ciudad para presentarse dentro del ciclo New York Jazz All Stars del Jazz at Lincoln Center. Nacido en Los Ángeles en 1965, Bonilla tiene sus orígenes en Costa Rica, de donde oriundo su padre. Lleva viviendo muchos años en Nueva York, donde “he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas del jazz, en muchos diferentes estilos”, expone.

Del repertorio que interpretarán la noche del jueves en el Teatro Vivian Blumenthal, Luis Bonilla afirmó que se remitirán a sus temas publicados en los discos más recientes que ha sacado con su cuarteto, además de posiblemente incorporar composiciones nuevas, aún inéditas: “También vamos a empezar a experimentar con música que vamos a grabar para el siguiente disco”, que planean grabar en 2017.

El cuarteto que acompañará a Luis Bonilla en su gira mexicana está integrado por Bruce Barth en el piano, Andy McKee en el bajo y John Riley en la batería. “Tocamos juntos ya por muchos años”, explica.

Es tal esa inmersión con el estilo de tocar de sus compañeros, que incluso Luis los considera parte de sus influencias musicales. “Como compositor siempre estoy escuchando todo tipo de música”, comentó sobre su bagaje musical; de sus compañeros de grupo, y agrega que “cuando tocamos de pronto hay cosas que hacen que después tomamos, para desarrollar la idea. Son músicos tremendos”.

Sumado a la música que escucha y sus colegas en el cuarteto, Luis ha sido influenciado por los grandes músicos con los que ha compartido el escenario como músico de apoyo: McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, entre muchos otros, pero sobre todo Willie Colón, también trombonista: “Ha marcado el sonido del trombón para ritmos latinos, para la música de salsa, los instrumentos de metal”.

Además de venir a compartir su música, el formato del ciclo de jazz incluye una clase maestra con los invitados. Trombonilla, como también se le conoce por su instrumento, impartirá una sesión con el nombre “de Cómo integrar los conocimientos técnicos a la creatividad musical”. Sobre ella, afirmó: “La clase será parte del concepto de estilos en la música improvisada, también depende del interés y la especialidad de los asistentes”. Técnicas de la improvisación, harmónicas, rítmicos son algunos de los temas que verán: “Las clases son muy orgánicas”.

Su lado maestro

La docencia no le es extraña a Bonilla: “Parte de mi trabajo es ser maestro de jazz, en Filadelfia, en Nueva York… son unos veinte años de enseñar como maestro profesional. Tener ese conocimiento y poder enseñar me ha traído muchas oportunidades en el área académica. Tengo invitaciones de muchos conservatorios y universidades del mundo. Me gusta mucho ir a los países latinos, pues me obligan a hablar español. Me gusta compartir información, hablar de mis experiencias, de mis estudios. Siempre ha sido un poco natural, pero también me ha hecho aprender nueva información, para darle un acercamiento organizado según los diferentes niveles”.

ASISTE

Teatro Vivian Blumenthal

3 de noviembre

21:00 horas concierto, 17:00 horas master class.



Boletos: $250 pesos general, de venta en taquilla