El placer de ser soltera después de los 30

La ilustradora mexicana Idalia Candelas reivindica el goce de ser una mujer autosuficiente y luchar contra los prejuicios

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- No se trata de egoísmo ni de aislamiento; sino de disfrutar la soledad, los espacios vacíos, las ausencias, de estar feliz sin tener a nadie alrededor.

Idalia Candelas nunca imaginó que su experiencia de vivir sola sería el camino que la llevaría a inspirar a miles de mujeres que temen a la independencia; todo a través de dibujos que reflejan los desayunos, las tardes de película y el cansancio de las noches en solitario.

Y es que los prejuicios están a la orden del día; incluso, ya llegado a declarar que: “En México es difícil ser soltera y vivir sola a los 40. Se ve mal”.

Idalia es ilustradora y aunque su carrera profesional y pública no rebasa el año y medio, las redes sociales fueron las responsables de que su trabajo se viralizara por todo el mundo, de que en España le brindaran la oportunidad de publicar cuando en México eso parecía imposible. En recientes días fue nombrada “Artista de la semana” de Adobe América Latina.

“A solas” —editado por Grupo Planeta— llegó de forma inesperada a la vida de Idalia; es un libro nutrido por ilustraciones que, desde su perspectiva, muestra la vida de aquellas mujeres solteras que han decidido vivir solas, que han optado por no compartir la calidez e intimidad de sus hogares, de los miedos y los placeres de llegar y no tener a nadie que pregunte cómo fue el día.

El nombre de Idalia comenzó a sonar a razón de “La soledad posmoderna”, una serie de ilustraciones difundidas en 2015 y enfocada en retratar a mujeres en actividades cotidianas en solitario, disfrutando de ello, relajadas en los rincones del hogar, decididas a cocinar para un solo plato, de despertar sin la urgencia de atender a otro.

“Cuando hice los dibujos no fue algo planeado, fueron recuerdos que tenía cuando vivía sola en Ciudad de México. Siempre quería explicar a quienes decían que debía buscar compañía, tener novio, marido o hijos, que estar sola era mi decisión, no todos tenemos el mismo camino. Expresarme con los dibujos fue lo mejor que me pudo pasar”.

De tener sólo 300 seguidores en sus redes sociales, las ilustraciones de esta egresada de diseño gráfico de la Universidad Nacional Autónoma de México la colocaron ante los ojos de más de 37 mil internautas; al poco, editoriales españolas llamaron a su puerta proponiéndole reunir sus conocidos dibujos y otros inéditos en un libro, pero Idalia prefirió atender la promesa de Editorial Planeta de también llevarla a los escaparates. Ahora esta joven ilustradora distribuye sus obras en México y España.

“Comencé a recibir mensajes de la India, Singapur, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina de personas que se identifican con mis ilustraciones, que muchos vivimos de esta manera. Decidí que ‘A solas’ sería una extensión de esos dibujos, que se acompañan de una pequeña explicación de lo que es para mí vivir sola, anécdotas que te suceden”.

No es feminismo

Que etiquetaran la obra como feminista era algo imposible, reconoce la autora al reflexionar sobre su argumento y su afán por tratar de evitar los clichés, de que sus personajes no son del todo mujeres frágiles y víctimas, pero tampoco inmunes a la felicidad o la tristeza.

“Por eso añado un poco de drama, sería una tontería que dijera que todo el tiempo estoy feliz, todos tenemos momentos buenos y malos. Me preguntan si el libro es feminista, a mí no me gustan las etiquetas; que si ayuda al empoderamiento de la mujer, yo respondo que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Si partimos del respeto no necesitamos etiquetas, no hay que pensar todo el tiempo en que porque eres mujer no puedes hacer o lograr algo”, concluye.

Falta visión en México

Aunque Idalia se considera nueva en el terreno de la ilustración, asegura tener en claro cuáles son las posibilidades de que un ilustrador consiga ser arropado por las editoriales, por lo que antes de meterse de lleno observó, se acercó y tomó como referencia a otros colegas exitosos para no quedarse en el intento de consolidar su proyecto.

“José Quintero, Edgar Clement y Silvana Ávila son ilustradores que admiro y veía que los contrataban para hacer la portada de alguna revista, ilustrar artículos, textos, libros. Creo eso a lo más que puedes llegar en México, sí hay autores —como se les considera en España— que pueden llegar a hacer sus propios libros, no todas las editoriales le apuestan a libros de ilustración, que también son muy atractivos”.

SIGUEN LOS PROYECTOS

Viene a la FIL

• Idalia Candelas revela que tras permitir su propio curso a “A solas”, planea publicar la segunda parte, enfocándose en las experiencias más íntimas y complicadas como el amor, el rechazo, las ausencias... Plantear de que pesar de estar sola por voluntad, también se necesita que alguien vea por ti.

• Por otro lado, antes de culminar 2016, Idalia Candelas estará de visita por Madrid, Bilbao y Barcelona en España impartiendo charlas y presentando “A solas”, actividades que también replicará en el 30 edición de la FIL de Guadalajara del 26 al 28 de noviembre.