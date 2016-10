La Academia desea que Dylan cante en entrega del Nobel

Disfruta un montaje que incluye áreas del arte escénico como la actuación, la música y la danza

GUADALAJARA, JALISCO (29/OCT/2016).- El Encuentro Internacional de Arte Escénico Contemporáneo (EINCE) continúa con sus actividades y hoy sábado en punto de las 20:30 horas, en LARVA, llega el espectáculo “La Mula” de la artista multidisciplinaria alemana Anja Müller, quien ofrecerá un show de auto-experimentación sobre los clichés de la cultura popular actual, en el que se incluyen varias áreas del arte escénico como la actuación, la música y la danza.

El montaje es completamente en inglés: no habrá traducción, hay mucho diálogo e intención en escena, por lo que se le pide al público ser comprensivo y poner mucha atención al concepto escénico. Esta es la primera vez que Anja visita Guadalajara y lo hace también en el marco del Año Dual entre México y Alemania.

“Para mí la danza y la música tiene mucha relación, creo en que puedo hacer cualquier cosa y esto me lleva a practicarlo, a hacerlo, no me considero del todo músico, pero lo trato de aprender y lo intento”, explica la artista con base en su propio autoconocimiento que busca ir más allá de lo que creativamente puede dar para expresarse en el arte. Anja señala que tal vez en esta línea multidisciplinaria en la que se desenvuelve, es la actuación la que le significa más un reto, porque bailar es su origen. “Actuar es lo más difícil, porque a veces puede ser complicado conseguirlo si se trata de adentrarse en un personaje. Y también un poco la música, porque lo que me fluye más es la danza, de ahí parte todo”.

Asegura que este tipo de montajes para ella son una catarsis por todo lo que incorpora física, mental y creativamente. “En efecto, termino muy cansada, pero es algo bueno, yo soy más de dar, pero también recibo del público al intercambiar las experiencias”. Con “La Mula” le llevó tres meses de preparación el montaje, y ha estado presentándolo una veintena de veces en al menos dos años.

La artista asegura que no ha tenido tiempo de ver el desarrollo de otros bailarines locales, pero le gusta mucho la ciudad y espera en algún momento poder hacerlo. Esta es la única presentación que tendrá en la Perla Tapatía.

PARA FANS

Anja al detalle

Anja es coreógrafa y tiene conocimientos en música, animación y cine. Forma parte del colectivo Deter/Müller/Martini y de la agrupación internacional de performance John The Houseband. Ha colaborado con el filósofo y dramaturgo Dennis Deter y con su espectáculo “La Mula” se ha presentado en ciudades de Estados Unidos y Alemania.