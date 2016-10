'Moneros: una crítica social desde los lápices'

El género gráfico ha permeado en nuestro imaginario cultural desde hace ya más de cien años

GUADALAJARA, JALISCO (22/OCT/2016).- Si bien en México el recurso del humor ha sido utilizado en distintos temas como válvula de escape para describir situaciones que nos causan escozor o descontento, sirve también para realzar características que nos distinguen frente a otros. En este caso, el género gráfico ha permeado en nuestro imaginario cultural desde hace ya más de cien años, pero siempre abogando por generar conciencia colectiva y denuncia. En un país donde la violencia, la inseguridad, la falta de salarios dignos y oportunidades de crecimiento son los titulares principales en muchos medios de comunicación, el ‘factor humor’ que presentan estos artistas gráficos logra un efecto distinto al que se podría imaginar: repensar la dirección y sentido que está llevando nuestro país.

En viñetas o cartones reúnen argumentos contundentes que funcionan de la misma manera como ahora podría funcionar un meme, colocando en todo momento una dinámica cultural actual y cercana para quienes los vemos. Con trazos y colores hacen un retrato que se convierte en una bitácora de nuestro deterioro social, de nuestra falta de sensibilidad y de nuestras ganas de sacudir a las estructuras jurídicas y gubernamentales para que actúen en torno a escenarios dolorosos como el narcotráfico, las desapariciones forzadas y los feminicidios.

El trabajo de Eduardo Salles, José Hernández, Rapé, Amish, Antonio Helguera entre otros, facilitan y fortalecen la voz de la ciudadanía, la cual no tiene participación activa en decisiones que involucran estos temas. Nos hacen partícipes, desde su trinchera, de un grito comunal que el espacio mediático y en cierta medida privado, para dejar claro que estamos y estaremos pendientes de que se cumpla y esclarezca cualquier tipo de atropello en contra de nuestra integridad como ciudadanos.

ECOS DEL DEBATE

“El género gráfico editorial como medio de protesta y crítica social”

“El trabajo de Pablo Calderón como él mismo lo define: ‘los lectores son el objetivo y el premio el periodismo’, dejando en claro con su trabajo que se busca “generar controversia”, es un trazo que va más allá del humor y la verdad, si observas un cartón lo que te provoca es quizá contradicción a lo que tus conocimientos te estructuren como verdad, generando controversia y alcanzando su objetivo.”

“El género gráfico como medio de protesta y crítica social, se ha vuelto un factor importante para la difusión de mensajes para dar opinión a temas de la actualidad. Esto se debe a que es un medio sutil de gran alcance para expresar una inconformidad o una crítica de forma satírica.”

“Dibujar para opinar”

Ya pasaron aquellos años en que las imágenes, ilustraciones, caricaturas o algún otro género gráfico tenían un papel complementario dentro de los periódicos o revistas y pasaron a tener un papel protagónico y ser reconocidos. Francisco Calderón, o Paco Calderón como es conocido, vivió esa transición.

“Cuando yo empecé a dibujar, a publicar profesionalmente, me decían: nosotros lo que queremos es un detalle amable para el desayuno. El periódico llega a tu mesa a la hora de desayunar y queremos que cuando llegues a los editoriales haya un lugar de esparcimiento ¿no?...y pues no es lo que busco yo con eso, yo lo que quiero es opinar con otras armas.”

Ahora eso ya es un concepto entendido y no se considera ni un arte menor, ni un periodismo light, como comenta el monero, quien se autodefine como un caricaturista, cincuentón, que trata de dar su opinión lo más sinceramente posible, honesta siempre es, pero que tarta de dar su opinión sin ambages, sin tratar de quedar bien y en aras de que los mexicanos tengamos una mejor convivencia.

¿Cómo fue el proceso y el primer acercamiento para Paco Calderón con la caricatura como medio de expresión?

“Mira, pasa un poquito como con los músicos, te das cuenta que tú tienes la habilidad desde muy chico, de hecho no me acuerdo cuándo, me di cuenta que yo podía ser caricaturista, pero yo recuerdo, desde que tengo memoria, estar dibujando, es un pasatiempo, es algo divertido, es un reto para uno ir mejorando su trazo, no acaba nunca, siempre va cambiando tu estilo.

Donde sí yo tuve una inquietud, fue desde muy chico viendo los cartones de Abel Quezada, cómo influían en la opinión pública, cómo se comentaban, como decía muchas cosas sensatas, cuando un montón de gente en lugares oficiales, de gobierno decían puras tonterías. Y entonces yo dije, a mí me gustaría dibujar como sea, pero no me gustaría dibujar para anuncios, me gustaría dibujar para opinar y de ahí yo creo que nació mi interés por ser caricaturista editorial.”

Sin duda el camino no ha sido nada sencillo para el caricaturista, plasmar los acontecimientos sociopolíticos de distintas épocas le ha generado amigos y enemigos, pero como bien dice, es algo que le apasiona y no se imaginaría haciendo otra cosa. Su esfuerzo y gran trabajo le han dado grandes frutos y reconocimiento, como el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones, Premio María Moors Cabot 2014 y el último, el Premio “La Catrina” 2015, distinción que lo llenó de orgullo y significó un gran honor, pues es el mayor premio de caricatura en el país.

Pero ¿cuál es el secreto detrás de su lápiz y sus trazos? “Mira, el único secreto que yo te puedo decir, no es un secreto mío pero digamos, es el criterio ético con el que yo trabajo, yo hago mis cartones sin odio y sin piedad, yo me veo a mi mismo como el árbitro de un partido de fútbol, y el que mete la pata, sacas la tarjeta roja ¿no?”

Es un proceso creativo interesante, como lo explica Paco Calderón, “tú lees los periódicos, lees las noticias, y entonces te das cuenta de quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas mal y agarras esa noticia, tratas de encontrar el meollo de la misma, hay un punto donde esa noticia pisa en falso, tiene un absurdo. Toda noticia, más sin son noticias rimbombantes, tiene un punto de absurdo que tratas de localizar y entonces una vez que lo tienes, buscas una metáfora gráfica con la cual evidenciar ese absurdo ¿no? y ese digamos, sería la receta, pero en realidad no hay receta.”

Mensaje a los jóvenes- “Súmate a Mar Adentro”

“Persigue tu sueño, lo que a ti te guste hacer, hazlo, dedícate a eso. Si tú lo haces, uno, vas a sentir que nunca trabajaste en la vida porque siempre te estuviste divirtiendo y encima te pagaron. Dos, lo más probable es que sobre salgas en ello porque si tu pasión está en eso, será sencillo que lo vas a hacer bien, y tres, vas a ser un hombre feliz y esa es la última lección de la vida, a qué viniste a este mundo, a ser feliz.”

PERFIL

Paco Calderón

Es un caricaturista e historietista mexicano. Ha publicado varios libros entre los que destacan “El descontrol de precios” y “La lata del domingo”. Ganador de premios como el Premio Nacional de Periodismo (1991,1992, 2003), Premio María Moors Cabot 2014, el Premio “La Catrina” 2015.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Rafael Freyre "La Ranita" (1917- 2015)

Rafael Freyre nació en Veracruz, Veracruz el 3 de Noviembre de 1917. A la corta edad de once años comenzó a dibujar a los personajes del Puerto de Veracruz y a los trece años empezó a publicar sus caricaturas en El Dictamen de Veracruz. Cuando era joven, Freyre veía siempre las publicaciones de la capital y anhelaba mudarse a la Ciudad de México, antes de cumplir los quince años, su deseo se vio cumplido, según el sitio web de la representación del gobierno veracruzano en el Distrito Federal.

Llegando a México ingresó a la Facultad de Medicina y estudió Anatomía lo que le sirvió para perfeccionar su trabajo. La revista llamada “México al Día” comenzó a publicar sus caricaturas, según la misma fuente. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1977 y a partir de 1996 comenzó a trabajar en el noticiero 24 Horas, que condujo Jacobo Zabludovsky. Su obra ha abarcado diversos temas: políticos, deportivos y culturales; además tiene la particularidad de poder dibujar al revés. En el 2002 Rafael Freyre dejó de publicar.

El caricaturista era reconocido por la firma de sus trabajos que la sellaba con la ilustración de una ranita. El dibujo nació de la comparación que uno de sus tíos hacía con su persona y del dibujo de un anuncio de una marca de cigarros de la época. Sin duda, Rafael Freyre fue un personaje clave dentro del género gráfico editorial e inspiración para nuevas generaciones de moneros.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Prepara exposición la artista mexicana Betsabeé Romero, y ofrenda de Día de Muertos en Museo Dolores Olmedo.

2. Hoy se realiza el décimo desfile y concurso de Alebrijes Monumentales en la CDMX.

3. Se realizó la Feria del Mole en San Pedro Atocpan.

4. La golfista mexicana Lorena Ochoa formará parte del Salón de la Fama del golf mundial.

5. Miguel Ángel Pérez, estudiante mexicano crea proyecto para llevar luz a viviendas

pobres.

6. Estudiante veracruzano de Ingeniería Forestal crea sistema de ahorro de agua para viveros

7. UNESCO premia con beca de postdoctorado a investigadora mexicana.

8. La NASA incorpora a alumno de la UNAM como estudiante-investigador.

9. El centro urbano creativo Vía Libertad celebra su primer aniversario.

10. Mañana finaliza el Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González.

MAR ADENTRO PROPONE

Para conocer…

El premio La Catrina que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) será otorgado este año a Ángel Boligán, caricaturista cubano.

Para saber…

“Monero” es el término informal con que, en México, la gente se refiere a los caricaturistas, puesto que su ocupación consiste en hacer monos.