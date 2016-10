Baile de salón 2016, con la pista lista

El concurso se realizará el 11 de noviembre en el Hotel Misión Carlton

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/16).- Si eres de los que en cada fiesta acaparas la atención con tus pasos de baile más novedosos y perfectos y además eres estudiante, el Baile de Salón Interuniversitario GDL 2016 es para ti que, en su cuarta edición, vuelve a convocar a la comunidad universitaria de la metrópoli tapatía para reunir a los mejores bailarines amateur de la ciudad.

El evento organizado por Armando Corona se realizará el próximo 11 de noviembre en el Hotel Misión Carlton y teniendo a la bachata, merengue y salsa como los ritmos protagonistas, busca a las tres mejores parejas de bailarines, quienes competirán por ganar el primer lugar que ofrece trofeo y cinco mil pesos, segundo lugar con dos mil 500 pesos y tercer lugar con mil 500 pesos.

Armando Corona recuerda que la primera edición, en 2013, inició solamente con la inquietud de promover y disfrutar del baile en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG con la participación de nueve parejas de bailarines y que al paso de los años comenzó a recibir a más universidades y escuelas –privadas como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Universidad del Valle de México (UVM),- y que ahora en conjunto ponen en competencia a casi 40 parejas.

“Se ha desarrollado un gusto por el baile de salón. Nos hemos vuelto como una cantera o semillero de bailarines que después aspiran a profesionales si les interesa, hay muchos jóvenes que se esmeran bastante para prepararse”, explica Armando Corona al detallar que en este concurso no se busca a bailarines profesionales, sino estudiantes con aptitudes para el baile que estén al mismo nivel de sus demás rivales de pista.

“El baile de salón engloba lo que es cumbia, salsa, danzón y ahora se ha integrado el merengue y la bachata. En el concurso solo tenemos tres géneros: salsa, bachata y merengue, es una competencia al estilo de Estados Unidos por eliminatorias, se van descalificando a los competidores hasta llegar a la final con los mejores”.

Durante minuto y medio, los participantes exhiben y presumen sus habilidades, coordinación y entusiasmo para convencer a un jurado especializado que califica posturas, compás, remates y la gracia de los competidores para salir triunfantes en cada filtro.

“Los competidores no deben tener más de dos o tres meses bailando, eso lo avisamos con anticipación en cada escuela por si ubican a jóvenes que tengan habilidades natas de baile, que tengan oportunidad de pulirse porque no es algo profesional que no se dediquen a bailar, que solamente sean buenos bailadores, porque se nota cuando un bailarín es profesional”.

El portavoz del evento añade que entre los planes del concurso interuniversitario se visualiza la idea de hacer al evento itinerante fuera de Jalisco y/o transformarlo también en un congreso de convocatoria nacional.

Para las parejas que deseen participar deberán inscribirse o pedir más informes a los teléfonos 333-1326-861 // 3314-674-027. El costo de inscripción es de 180 pesos por pareja y el plazo es hasta el 28 de octubre. Para los espectadores el acceso es de 90 pesos en preventa y 120 pesos e día del evento.

