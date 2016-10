La catedral y su espejo de cartón

El Salón de Octubre anuncia a sus ganadores y los artistas comparten su experiencia

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- El pasado viernes El Salón de Octubre en su edición 2016 dio a conocer a sus nuevos ganadores en las instalaciones del Ex Convento del Carmen, donde además se puede ver una exposición de 25 cuadros de los 60 seleccionados para participar en dicho concurso de un total de 104 obras que se inscribieron a la convocatoria.

En la categoría de Artistas con Trayectoria fue Emanuel Huerta Casillas quien se hizo acreedor a 80 mil pesos y una exposición individual en el Ex Convento del Carmen con su obra “Los dibujos”. Y en la categoría de Jóvenes Creadores Erick Fernández Gracida se llevó 40 mil pesos y una exposición individual en la Galería Juan Soriano por su obra “Todas las hojas son del viento”. Ambos pintores hablan acerca del reconocimiento y su trabajo en el arte.

Talento innato

Erick Fernández, de 31 años, tiene más de una década dedicado al mundo de la plástica. Él es el único de su familia que es pintor. Estudió en la carrera de Artes Plásticas de la UdeG y en la de Arte del Instituto Cultural Cabañas, pero no ha concretado académicamente sus conocimientos, todo ha sido con base en su talento y de manera empírica. “Mi actividad de pintor es positiva y es mi trabajo de tiempo completo”.

Al pintor le llamó la atención participar en Salón de Octubre porque se modificó la convocatoria permitiendo dos categorías, aspecto que para él fue más interesante. Su obra “Todas las hojas son del viento” es al óleo y de gran formato; es una representación de muchos rostros. “Traté de unificar todas las formas en la pintura de manera que se vea una sola pieza y no haya protagonismo en ningún punto de todos los rostros que pinté. Me gustan los detalles pero mi intención no era hacer un cuadro con técnica, ni bien hecho, simplemente dinámico que estuviera fluido”.

Erick está pintando un mural de 60 metros para una tequilera y habla sobre el talento local.

“Todos los compañeros que conozco tienen ideas muy buenas y están buscando sus espacios. Nací y crecí en Guadalajara, y la pintura llega a mí como parte de una necesidad”.

Inspirado en su familia

Para Emanuel Huerta Casillas participar en Salón de Octubre se ha vuelto una tradición, hace 10 años puso su primer cuadro aquí y aunque no lo ha hecho cada año, lo hace periódicamente, esta sería la cuarta vez que lo hace y la primera que gana, aunque en 2015 obtuvo mención honorífica con un cuadro llamado “Pintora” y en 2006 con “La nota breve”.

“Mi obra es óleo sobre lienzo, es una composición cuadrada, mandé los elementos hacia los extremos del cuadro evitando que en el centro se contuviera la visión del observador. Es un retrato de mi esposa cuando estaba embarazada. Al cuadro le di un ascendente a través del tono amarillo y sus líneas”. Es una pintura hecha sin fotografía.

Entre los planes de Emanuel está montar una exposición con el dinero que ganó. En el mundo de la pintura el artista toma el ejemplo de su padre, Manuel Huerta, quien es pintor. “Empecé en las exposiciones a los 17 años, soy retratista, hago cuadros de lo que me pidan y en mis ratos libres hago mi obra”. Todo lo que ha aprendido Emanuel ha sido empírico y por parte de su padre. Ha expuesto en varios lugares de Jalisco, también en el consulado de Islandia, así como en su pueblo (es originario de Yahualica). Ahora está trabajando en una serie de cuadros que él describe como atrevidos.