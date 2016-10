Días de danza contemporánea en Jalisco

Es reconocido por hacer una fusión de fondo y forma entre las letras y los sonidos, algo que le ha valido el máximo reconocimiento mundial de las letras

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2016).- Por primera vez en la historia del Nobel de Literatura, la gente no correrá a las librerías sino a las tiendas de discos. Cuando la secretaria de la Academia Sueca Sara Danius pronunció el nombre, han retumbado todos los cimientos. Bob Dylan (1941, Duluth, Minnesota) es premio Nobel de Literatura.

La sorpresa en los mundos de las letras y la música sólo puede ser comparable a la que seguro ha sido una legendaria, hipnótica, imbatible sonrisita pícara del galardonado al enterarse, perdido como siempre en su gira interminable alrededor del mundo, al margen del mito.

Era el eterno aspirante, así como un recurrente chiste entre los más escépticos y, sobre todo, más ortodoxos. “¿Un músico, cuya única obra en prosa fue un fracaso, cosechando el mayor de los premios literarios? Imposible”. Pero lo imposible —y vivir a contracorriente— es lo que mejor se le ha dado a este compositor que cambió como nadie el concepto de canción popular en el siglo XX, añadiendo una particular dimensión poética a la música cantada. Y tan importante como ese determinante hecho: su influencia, reconocida por The Beatles, The Rolling Stones, Bruce Springsteen y cualquier ícono del rock y el pop que venga a la cabeza, no ha hecho más que crecer a medida que ha pasado el tiempo.

Ahora, con este premio, y tras haber recibido antes el Pulitzer en 2007 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2008, la onda expansiva de Bob Dylan da para otro siglo. Dylan no solo es un poeta premiado con el Nobel, sino también un gran músico. Puede que sus canciones no tengan más de tres acordes, pero su ritmo travieso y su voz cromática, que desafina en el buen sentido en que lo hacía Billie Holiday, son capaces de generar un cosmos desde ese material tan parco. Y su influencia sobre los músicos ha sido tan grande como la que ha ejercido en los poetas.

Con información de El País

“Un concierto de opiniones”

Para el poeta Luis Vicente de Aguinaga el Nobel de Literatura para Bob Dylan es positivo. “Me alegra mucho. Me puso hasta un poquito eufórico. Por un lado me parece muy interesante y divertido leer un poco el concierto de opiniones contrastantes que han ido apareciendo en las redes sociales. Se me hace muy elocuente que para tantas personas sea problemático que reciba un premio con el prestigio del Nobel”.

Sobre su obra escrita, “digamos que de todo lo que podría suscitar el interés por Bob Dylan, definitivamente no es por eso que le dan el premio. Lo mejor de Dylan son sus canciones. El interés que se ha prestado a su libro ‘Tarántula’ durante ya casi cinco décadas es un interés subsidiario del interés que despierta su discografía. En cuanto a ‘Crónicas’ el interés está en la obra autobiográfica de un artista muy popular. Pero no creo por ningún motivo que esos dos libros pudieran justificar el Nobel. En cambio, por sus canciones obtiene el premio haya o no haya hecho esos libros”.

Dylan ya recibió premios como el Príncipe de Asturias (2007) o el Pulitzer (2008), ¿debería sorprender la decisión de la Academia Sueca? “Bueno, ¡siempre es bueno sorprenderse por algo! ¿No? Con o sin libros, con o sin escritura, con o sin letra impresa, simplemente es la palabra. Y creo que el problema no es de Bob Dylan, ni de quienes disfrutan sus canciones, sino de quienes prefieren defender la puridad, la castidad, la virginidad de un concepto de literatura a pesar de lo que sea”.

No era favorito, pero sí reconocido

Sobre la noticia, Benjamín Salcedo Villareal, editor en jefe de Rolling Stone México comparte su visión desde el punto de vista de la industria musical. “Ya generó mucha polémica, aunque a mí me da mucho gusto que se lo hayan dado. En este momento muchos se preguntan ‘¿se lo merecía?’. Para mí, claro que es meritorio, no por una obra en particular, tampoco por un libro, sino por el conjunto del trabajo de toda su vida, un reconocimiento a más de cinco décadas décadas de trayectoria. Es un poeta”.

En cuanto al impacto en la cultura pop: “Su aporte es enorme, por el ahora y por su trascendencia. Basta con señalar que luego de cruzar su camino con él, la banda de The Beatles tuvo un cambio radical en sus composiciones, que pasaron de ser melodías relativamente sencillas a piezas mucho más profundas, solamente por mencionar algunas (...) Es la primera vez que se otorga un Nobel a un artista, a un compositor de música popular. Ya habían entregado el Premio Príncipe de Asturias a Leonard Cohen, pero premios de este nivel no. Estamos viendo un cambio, sin duda. Es cierto que no era el favorito entre los posibles ganadores, pero sí uno de los más reconocidos por el público”.