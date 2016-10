Se dispara venta de libros de Dylan tras Nobel

La memorias de Dylan "Chronicles: Volume One" y la compilación de sus letras, "The Lyrics: 1961-2012", estuvieron entre los libros de mayor venta el jueves en Amazon.com. El libro de las letras de sus canciones ascendió del lugar 73.543 al 209 en la lista de más vendidos en Amazon después del anuncio de su premio. En el mismo periodo de 24 horas, "Chronicles" subió del 15.690 puesto al 278 y para el final del día se había agotado.

'Chronicles: Volume One' y la compilación de sus letras, 'The Lyrics: 1961-2012', estuvieron entre los libros de mayor venta en Amazon. AFP / J. Nackstrand

Conoce las letras destacadas de Bob Dylan

How many roads must a man walk down / ¿Cuántos caminos debe un hombre recorrer

Before you call him a man? / antes de que lo llames un hombre?

Yes, 'n' how many seas must a white dove sail / Sí, ¿y cuántos mares debe una paloma blanca navegar

Before she sleeps in the sand? / antes de dormir en la arena?

Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly / Sí, ¿y cuántas veces deben las balas del cañón volar

Before they're forever banned? / antes de que las prohíban para siempre?

The answer, my friend, is blowin' in the wind, / La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento,

The answer is blowin' in the wind. / La respuesta está soplando en el viento.

* LIKE A ROLLING STONE, 1965

You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns / Nunca te volteaste a ver los ceños de los malabaristas y los payasos

When they all come down and did tricks for you / Cuando todos bajaron e hicieron trucos para ti

You never understood that it ain't no good / Nunca entendiste que no es nada bueno

You shouldn't let other people get your kicks for you / No debes permitir que otras personas reciban puntapiés por ti

You used to ride on the chrome horse with your diplomat / Solías montar el caballo de cromo con tu diplomático

Who carried on his shoulder a Siamese cat / Que llevaba sobre los hombros un gato siamés

Ain't it hard when you discover that / No es duro cuando descubres que

He really wasn't where it's at / Él realmente no estaba donde está

After he took from you everything he could steal. / Después de que te quitó todo lo que pudo robar.

How does it feel / Cómo se siente

How does it feel / Cómo se siente

To be on your own / Estar solo

With no direction home / Sin dirección a casa

Like a complete unknown / Como un total desconocido

Like a rolling stone? / Como un trotamundos

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN', 1963

Come senators, congressmen / Vengan senadores, congresistas

Please heed the call / por favor atiendan el llamado

Don't stand in the doorway / No se paren en la entrada

Don't block up the hall / No bloqueen el corredor

For he that gets hurt / Porque aquel que es lastimado

Will be he who has stalled / será aquel que se ha atascado

There's a battle outside / Hay una batalla allá afuera

And it is ragin'. / y es intensa.

It'll soon shake your windows / Pronto agitará sus ventanas

And rattle your walls / y traqueteará sus paredes

For the times they are a-changin'. / Porque los tiempos están cambiando.

* SUBTERRANEAN HOMESICK BLUES, 1965

Maggie comes fleet foot / Maggie viene rápido

Face full of black soot / Con la cara llena de hollín negro

Talkin' that the heat put / Diciendo que el calor puso

Plants in the bed but / Plantas en la cama pero

The phone's tapped anyway / El teléfono está intervenido de todos modos

Maggie says that many say / Maggie dice que muchos dicen

They must bust in early May / Que ellos deben colapsar a principios de mayo

Orders from the D. A. / Ordenes del fiscal de distrito

Look out kid / Ten cuidado niña

Don't matter what you did / No importa lo que hiciste

Walk on your tip toes / Camina de puntillas

Don't try "No Doz" / No pruebes "No Doz" (tabletas de cafeína)

Better stay away from those / Mejor mantente alejada de esas

That carry around a fire hose / Eso siempre lleva una manguera de incendio

Keep a clean nose / Mantén tu nariz limpia

Watch the plain clothes / Vigila la ropa sencilla

You don't need a weather man / No necesitas de un hombre del tiempo

To know which way the wind blows / Para saber hacia donde sopla el viento

* BALLAD OF A THIN MAN, 1965

You raise up your head / Alzas la cabeza

And you ask, "Is this where it is?" / Y preguntas, ¿es aquí donde es?"

And somebody points to you and says / Y alguien te señala y dice

"It's his" / "Es de él"

And you say, "What's mine?" / Y tú dices, "¿qué es mío?

And somebody else says, "Where what is?" / Y alguien más dice, "¿donde es qué?"

And you say, "Oh my God / Y tú dices, "Ay, Dios mío"

Am I here all alone?" / "¿Estoy solo aquí?"

Because something is happening here / Porque algo está pasando aquí

But you don't know what it is / Pero no sabes lo que es

Do you, Mister Jones? / ¿O sí, señor Jones?

* TANGLED UP IN BLUE, 1974

She lit a burner on the stove and offered me a pipe / Ella encendió una hornilla en el fogón y me ofreció una pipa

"I thought you'd never say hello," she said / "Pensé que nunca dirías hola", dijo

"You look like the silent type." / "Pareces del tipo callado".

Then she opened up a book of poems / Entonces abrió un libro de poemas

And handed it to me / Y me lo entregó

Written by an Italian poet / Escrito por un poeta italiano

From the thirteenth century. / Del siglo XIII.

And every one of them words rang true / Y cada una de sus palabras sonó sincera

And glowed like burnin' coal / Y brilló como carbón en llamas

Pourin' off of every page / Chorreando de cada página

Like it was written in my soul from me to you, / Como si fue escrita en mi alma de mí para ti,

Tangled up in blue. / Enredadas en azul.

* DARK EYES, 1985

Oh, the gentlemen are talking and the midnight moon is on the riverside, / Oh, los caballeros están hablando y la luna de medianoche está al pie del río

They're drinking up and walking and it is time for me to slide. / Están apurando el trago y caminando y es hora de que me deslice.

I live in another world where life and death are memorized, / Yo vivo en otro mundo donde la vida y la muerte son memorizadas,

Where the earth is strung with lovers' pearls and all I see are dark eyes. / Donde la tierra es picada por las perlas de los amantes y todo lo que veo son ojos oscuros.

CRÉDITOS: AP / NIMR Hoy 14:41 hrs

