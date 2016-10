Conoce las letras destacadas de Bob Dylan

How many roads must a man walk down / ¿Cuántos caminos debe un hombre recorrer

Before you call him a man? / antes de que lo llames un hombre?

Yes, 'n' how many seas must a white dove sail / Sí, ¿y cuántos mares debe una paloma blanca navegar

Before she sleeps in the sand? / antes de dormir en la arena?

Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly / Sí, ¿y cuántas veces deben las balas del cañón volar

Before they're forever banned? / antes de que las prohíban para siempre?

The answer, my friend, is blowin' in the wind, / La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento,

The answer is blowin' in the wind. / La respuesta está soplando en el viento.

* LIKE A ROLLING STONE, 1965

You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns / Nunca te volteaste a ver los ceños de los malabaristas y los payasos

When they all come down and did tricks for you / Cuando todos bajaron e hicieron trucos para ti

You never understood that it ain't no good / Nunca entendiste que no es nada bueno

You shouldn't let other people get your kicks for you / No debes permitir que otras personas reciban puntapiés por ti

You used to ride on the chrome horse with your diplomat / Solías montar el caballo de cromo con tu diplomático

Who carried on his shoulder a Siamese cat / Que llevaba sobre los hombros un gato siamés

Ain't it hard when you discover that / No es duro cuando descubres que

He really wasn't where it's at / Él realmente no estaba donde está

After he took from you everything he could steal. / Después de que te quitó todo lo que pudo robar.

How does it feel / Cómo se siente

How does it feel / Cómo se siente

To be on your own / Estar solo

With no direction home / Sin dirección a casa

Like a complete unknown / Como un total desconocido

Like a rolling stone? / Como un trotamundos

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN', 1963

Come senators, congressmen / Vengan senadores, congresistas

Please heed the call / por favor atiendan el llamado

Don't stand in the doorway / No se paren en la entrada

Don't block up the hall / No bloqueen el corredor

For he that gets hurt / Porque aquel que es lastimado

Will be he who has stalled / será aquel que se ha atascado

There's a battle outside / Hay una batalla allá afuera

And it is ragin'. / y es intensa.

It'll soon shake your windows / Pronto agitará sus ventanas

And rattle your walls / y traqueteará sus paredes

For the times they are a-changin'. / Porque los tiempos están cambiando.

* SUBTERRANEAN HOMESICK BLUES, 1965

Maggie comes fleet foot / Maggie viene rápido

Face full of black soot / Con la cara llena de hollín negro

Talkin' that the heat put / Diciendo que el calor puso

Plants in the bed but / Plantas en la cama pero

The phone's tapped anyway / El teléfono está intervenido de todos modos

Maggie says that many say / Maggie dice que muchos dicen

They must bust in early May / Que ellos deben colapsar a principios de mayo

Orders from the D. A. / Ordenes del fiscal de distrito

Look out kid / Ten cuidado niña

Don't matter what you did / No importa lo que hiciste

Walk on your tip toes / Camina de puntillas

Don't try "No Doz" / No pruebes "No Doz" (tabletas de cafeína)

Better stay away from those / Mejor mantente alejada de esas

That carry around a fire hose / Eso siempre lleva una manguera de incendio

Keep a clean nose / Mantén tu nariz limpia

Watch the plain clothes / Vigila la ropa sencilla

You don't need a weather man / No necesitas de un hombre del tiempo

To know which way the wind blows / Para saber hacia donde sopla el viento

* BALLAD OF A THIN MAN, 1965

You raise up your head / Alzas la cabeza

And you ask, "Is this where it is?" / Y preguntas, ¿es aquí donde es?"

And somebody points to you and says / Y alguien te señala y dice

"It's his" / "Es de él"

And you say, "What's mine?" / Y tú dices, "¿qué es mío?

And somebody else says, "Where what is?" / Y alguien más dice, "¿donde es qué?"

And you say, "Oh my God / Y tú dices, "Ay, Dios mío"

Am I here all alone?" / "¿Estoy solo aquí?"

Because something is happening here / Porque algo está pasando aquí

But you don't know what it is / Pero no sabes lo que es

Do you, Mister Jones? / ¿O sí, señor Jones?

* TANGLED UP IN BLUE, 1974

She lit a burner on the stove and offered me a pipe / Ella encendió una hornilla en el fogón y me ofreció una pipa

"I thought you'd never say hello," she said / "Pensé que nunca dirías hola", dijo

"You look like the silent type." / "Pareces del tipo callado".

Then she opened up a book of poems / Entonces abrió un libro de poemas

And handed it to me / Y me lo entregó

Written by an Italian poet / Escrito por un poeta italiano

From the thirteenth century. / Del siglo XIII.

And every one of them words rang true / Y cada una de sus palabras sonó sincera

And glowed like burnin' coal / Y brilló como carbón en llamas

Pourin' off of every page / Chorreando de cada página

Like it was written in my soul from me to you, / Como si fue escrita en mi alma de mí para ti,

Tangled up in blue. / Enredadas en azul.

* DARK EYES, 1985

Oh, the gentlemen are talking and the midnight moon is on the riverside, / Oh, los caballeros están hablando y la luna de medianoche está al pie del río

They're drinking up and walking and it is time for me to slide. / Están apurando el trago y caminando y es hora de que me deslice.

I live in another world where life and death are memorized, / Yo vivo en otro mundo donde la vida y la muerte son memorizadas,

Where the earth is strung with lovers' pearls and all I see are dark eyes. / Donde la tierra es picada por las perlas de los amantes y todo lo que veo son ojos oscuros.

