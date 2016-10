Iberoamérica celebra en Guadalajara

A un día de que se conozca el ganador del premio de literatura de la Academia Sueca, dos reconocidas casas de apuestas ya tienen a sus favoritos

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2016).- Con la llegada de los primeros aires de Otoño en las casas de apuestas de todo el mundo comienzan a florecer las apuestas como si la Primavera se hubiese adelantado. Aparecen los nombres de cada año, las pujas se vuelven más interesantes y se busca, entre cientos de miles de hojas impresas, algún nuevo candidato para dar la sorpresa. Y no, no se trata de los playoffs del béisbol, o alguna exótica liga de futbol o algún deporte extraño; las pujas van enfocadas en saber quién será el nuevo integrante del Olimpo de las Letras, el ganador del Premio Nobel de Literatura.



Nombres van y nombres vienen, pero las casas de apuesta suelen centrarse en diversos algoritmos para decidir quién paga menos (el que tiene, según ellos, mayor posibilidad de ganar) y quién paga más (aquel que no se parece ser el favorecido). Y este año no es la excepción, pues ya se barajan los nombres de los candidatos más fuertes para hacerse de los 10 millones de coronas suecas (poco más de un millón de dólares) y el prestigio de ser uno de los escritores centrales en la historia de las letras.

Para la casa de apuestas británica Nicerodds.com, el favorito es el japonés Haruki Murakami, que ha vendido millones de ejemplares de sus novelas, ha sido traducido a 42 idiomas y es el eterno candidato a ganar el Nobel. La casa de apuestas Ladbrokes.com lo tiene rankeado como el segundo, y paga cinco a uno, es decir, por cada peso que se apueste se pueden ganar cinco.

Otro de los favoritos es el keniata Ngugu wa Thiong’o, que ha escrito novela, cuento y ensayo, y es considerado uno de los literatos más importantes de la actualidad, además de ser catedrático de la Universidad de California. En el caso de Ladbrokes es el mejor posicionado y se paga cuatro a uno, mientras que para Nicerodds es el tercer lugar en cuanto a favoritos.

Y si la narrativa se presenta como la gran ganadora en la mayoría de las ocasiones, la poesía suele tener grandes representantes y candidatos al premio. Este año se vuelve a mencionar a poeta sirio Ali Ahmad Said Esber, mejor conocido como Adonis. Considerado el máximo representante de la poesía contemporánea árabe, fue quien revolucionó el lenguaje poético de su idioma, pues le dio un toque cargado de temas sociales y políticos a su poesía. Activista, crítico literario, y académico, su trayectoria incluye premios alrededor del mundo. Es el segundo favorito para Nicerodds y el tercero para Ladbrokes.



Eterno candidato, favorito de muchos narradores y aclamado por la crítica, Philp Roth regresa a estar entre los aspirantes a ganar la codiciada presea. Para ambos centros de apuestas es el candidato cuarto con mayores posibilidades de hacerse del Nobel. Sus novelas retratan a la sociedad americana y suelen reflejar los problemas de integración que suelen tener los inmigrantes, judíos en su mayoría pero metáfora de todo recién llegado, en Estados Unidos.

El último, pero no por ello menos favorito es acaso el menos conocido en las librerías y el mercado editorial en nuestro país. Jon Fosse, noruego de nacimiento, es un narrador y dramaturgo que ha ganado la mayoría de los premios que se otorgan en su país e incluso fue considerado por The Daily Telegraph como uno de los 100 genios vivos. Por su candidatura las casas de apuesta, que lo sitúan en la quinta posición, se paga 12 a uno.

La certeza de las apuestas

El que se puje y apueste mayormente por algunos escritores por encima de otros no es indicio de que vayan a ser los ganadores, sin embargo, el año pasado la casa Ladbrokes fue certera al momento de nombrar a la periodista Svetlana Aleksievich como la favorita. O el caso del novelista francés Patrick Modiano, que estuvo entre los primeros diez durante las semanas previas y alcanzó a colarse en los cinco favoritos apenas unos días antes del fallo. Caso contrario es el del novelista y ensayista peruano Mario Vargas Llosa, cuya candidatura en las apuesta no figuró, pues estuvo en la posición 40 como su mejor ranking. Sin lugar a dudas, quien apostó por el escritor de “Conversación en La Catedral” se llevó un buen monto de dinero.