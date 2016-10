Por los caminos de Jalisco

Pedalea y conoce el patrimonio cultural que las Vías Verdes ofrecen. Este es un espacio integral para quienes las visitan, con diversas actividades entre cada ruta

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2016).- Las vías del tren de Jalisco han tenido un cambio significativo: la infraestructura en desuso ha sido adaptada para acoger a los senderistas y ciclistas que buscan reencontrarse con la naturaleza y con el patrimonio cultural del Estado. De esta forma, “la idea del proyecto de Vías Verdes se importó desde España durante la administración pasada”, comentó Myriam Vachez, titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Pero fue en el 2014 cuando se invirtió una gran cantidad de recurso, particularmente en la región Valles, que tuvo su mayor crecimiento. En el territorio consta de 85.4 kilómetros. Ciénega y Sur son las otras dos regiones donde el programa ha crecido, con 12 y seis kilómetros respectivamente.

Sobre el comienzo del proyecto, Vachez apuntó: “Desde el principio Jalisco se presentó como el puntero del programa. No es restauración, porque finalmente no elimina las vías: transforma las vías de tren en desuso en vías ciclables. Cuando asumimos la administración el programa apenas empezaba, había once kilómetros entre Valles y Ciénega”.

Por la riqueza del entorno, los recorridos en la región Valles son más que una “vía verde”, al catalogarse como Ruta Creativa. Además de proveer de conectividad a los locales con infraestructura para la movilidad no motorizada, estos nuevos espacios llaman al turismo cultural, ecoturismo, gastronómico, sumado al turismo religioso por las procesiones que toman como camino estas rutas y no ya la carretera, abogando por la seguridad.

Gracias a lo anterior, su impacto de carácter regional es doble, al ofrecer nuevas rutas para los locales y fomentar el turismo. Al ser un programa para el desarrollo regional: “El atractivo es enorme para el turismo... y abona a la movilidad no motorizada, tan importante en la lucha contra el cambio climático”, agregó Vachez.

La Dirección General de Patrimonio mantiene relación con las estaciones, llevando eventos ganadores de Proyecta (puestas en escena y talleres, por ejemplo).

Los recorridos pueden explorarse en cualquier momento, pero para facilitar los recorridos hay iniciativas municipales y estatales: desde la Minerva, cada tercer domingo del mes (desde hace dos meses) parten camiones con peatones y ciclistas que deseen el “ride” para ir a la Ruta Creativa. “En Ahualulco cada jueves se realiza una ruta nocturna, cerca de las 20:00 horas”, comentó Tomás Eduardo Orendáin, director de Patrimonio Cultural de la SC.

Tomás agregó que “cada municipio tiene un guía verde por estación y uno por paradero”, todos capacitados para ofrecer un paseo integral.

Ampliación e inversión

El acondicionamiento de las antiguas vías del tren no es el único espacio por el que se han establecido estos recorridos: en la región Valles también se han abierto caminos para conectar con las inmediaciones del paisaje agavero, ya sin vías del tren.

El crecimiento continuará en Valles, donde la ruta se extenderá hasta conectar la estación de Etzatlán con la de San Marcos, en un tramo que constará de 11 kilómetros, además de la conexión a Guachimontones y Magdalena (22 kilómetros cada destino), limítrofe a la zona agavera: en total serían 55 kilómetros más. “La inversión de las vías que ya existen suma poco más de 119 millones de pesos, ya que la adaptación de cada kilómetro equivale a un millón de pesos”, dijo Tomás Eduardo Orendáin.

Expansión

A la par de las vías, las viejas estaciones de trenes fueron reacondicionadas para albergar actividades culturales. Para ello, la Secretaría de Cultura estatal se apoyó del INAH. En cuanto al presupuesto, la inversión surgió de fondos como el de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba).

Además de las estaciones, hay paraderos a lo largo de los recorridos: “para que la gente pueda detenerse, arreglar la bicicleta, tomar agua, comprar fruta... Eso se entregó a los municipios para que ellos los operen”, puntualizó la secretaria de Cultura.

Más allá de la infraestructura, el gobierno del Estado ha dotado a los municipios de bicicletas: fueron en total 90 bicis las que se entregaron a los municipios, a las que se le añaden las más de 300 bicicletas entregadas en el Centro Universitario de los Valles, de la Universidad de Guadalajara.

TOMA NOTA

Rutas Creativas

Además de la recuperación del espacio que fue ferroviario, la Secretaría de Cultura invita al público en general a conocer el patrimonio histórico y natural del Estado de Jalisco.

Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que asisten a la Vía RecreActiva los domingos, tienen la oportunidad de registrarse vía facebook.com/viasverdesjalisco en donde recibirán un código de confirmación para integrarse al programa llamado “Vía RecreActiva visita Vías Verdes Jalisco”, esto es lo que tienes que saber para unirte:

• Checa la página de Facebook de Vías Verdes Jalisco para conocer la ruta que se recorrerá.

• Cita puntual a las 08:00 horas en el Oxxo ubicado en la Glorieta Minerva.

• Presentar tu código de confirmación otorgado en el momento de tu registro.

• El desplazamiento de ida y vuelta va por cuenta de Vías Verdes Jalisco es totalmente gratuito.

• Sé precavido y lleva tu propia agua y alimentos (de preferencia un lunch box).

• Como recomendación hay que llevar lentes oscuros, casco, protecciones y ropa cómoda.

• El regreso está estimado a las 14:00 horas.

• Al recorrido te acompañarán los Guías Verdes, los cuales están capacitados en primeros auxilios.