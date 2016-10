Arte a la crítica socio-política

La tapatía Graciela Marisol Morales explora la danza contemporánea en Nueva York

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- Graciela Marisol Morales, de 24 años, es una tapatía que reside en Nueva York desde el 2013. Es bailarina profesional de danza moderna certificada por la escuela Alvin Ailey donde también es asistente de docencia. Es miembro de dos compañías de danza contemporánea —Forza Malizia Dance Company y Mollét Contemporary Ballet— también forma parte del grupo selectivo Merce Cunningham Repertory Workshops. Actualmente está en el proceso de solicitud para una Visa de Artista, pues quiere seguir desarrollándose en las artes escénicas de Estados Unidos y también explorar en otras latitudes.

La bailarina comparte a EL INFORMADOR que desea seguir indagando en la danza moderna, pues en Nueva York está muy en boga la corriente, y sí tiene planes de regresar a Guadalajara pero no en el corto plazo, cuando sea la oportunidad de volver quiere hacerlo con más conocimientos para poder ejercer como profesora aquí en la ciudad.

“Alvin Ailey es una de las mejores escuelas de danza moderna en el mundo. En 2013 audicioné para un programa de certificación, a los dos meses me aceptaron. En Guadalajara empecé bailando a los seis años con tap, me llamó la atención su movimiento y sonido, por trece años lo ejercí. Y a la fecha es algo no muy común en Guadalajara, por lo mismo me llamaba más la atención”.

Cuando Graciela se hizo mayor de edad descubrió que le gustaba la danza comercial y la danza contemporánea, “siempre fui combinando muchos estilos de baile como para enriquecerme, desde los 15 años todo lo tomé más serio y me fui formando en ballet clásico, danza jazz, el contemporáneo y el tap. Cuando terminé la preparatoria decidí que sí quería dedicarme a la danza, era una pasión que sentía que necesitaba y que quería hacerla por el resto de mi vida”.

Su gran respaldo

Sus papás siempre estuvieron respaldándola, su primer acercamiento con Nueva York fue en 2008 cuando tomó un curso de tap en esta ciudad americana. Y aunque sus papás le advirtieron que radicar ahí tenía más dificultades desde la técnica que puede darse en México, ella tomó la decisión de que quería desarrollarse en La Gran Manzana. “Me entrené por mi cuenta, bailar todo el día, en ese entonces daba clases, bailaba por las mañanas y trabajaba por las tardes y después de dos años, en 2013 fue cuando me fui a Nueva York”.

Para perseguir sus sueños, Graciela necesita realizar varios gastos que son difíciles de sustentar para obtener Visa de Artista, en este enlace https://www.gofundme.com/gracielamarisol hace una petición para continuar con su travesía. “Mi objetivo siempre ha sido ser parte de una compañía que esté a un nivel muy profesional y para eso se necesita preparación, mi meta es seguir adicionando para tomar la experiencia que se pueda y eventualmente estar en una compañía grande, tener giras y bailar internacionalmente”.