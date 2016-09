Premio Nobel de literatura será anunciado el 13 de octubre

El galardón está dotado con ocho millones de coronas suecas, cerca de 930 mil dólares

ESTOCOLMO, SUECIA (30/SEP/2016).- El ganador del Premio Nobel de literatura 2016 será anunciado el 13 de octubre, una semana después que en años anteriores, señaló el panel encargado de entregar el premio.

El miembro de la Academia Sueca Per Wastberg confirmó la fecha a The Associated Press el viernes.

Por lo general, el galardón literario se anuncia la misma semana que los otros premios Nobel, que este año serán revelados la próxima semana. Pero Wastberg dijo que por esta ocasión será diferente dada la agenda de la academia.

Dijo que la academia se reúne cuatro jueves consecutivos en otoño para analizar los candidatos al Nobel, comenzando por el penúltimo jueves de septiembre. Pero este año ese día fue el 22 de septiembre, un poco después de lo normal, por lo que la cuarta y última reunión será el 13 de octubre.

Por lo general la Academia Sueca es la última de las instituciones que otorgan el Premio Nobel que fija la fecha de su anuncio. Ante el secretismo en los procesos del Nobel, una fecha posterior puede llevar a conjeturas sobre desacuerdos en la academia, pero según Wastberg ese no es el caso este año.

"Es simplemente una cuestión matemática", dijo.

La fecha del premio de Literatura completa la agenda de anuncios del Nobel este año, que comenzarán el lunes con el premio de medicina, seguido por los de física el martes, química el miércoles y el premio Nobel de la paz el viernes.

El Premio Nobel memorial en ciencias económicas, agregado a los otros premios en 1968 por una donación del banco central de Suecia, será anunciado el 10 de octubre.

Cada premio está dotado con ocho millones de coronas suecas, cerca de 930 mil dólares.