Bienvenidos al mundo de Pulse

El tapatío presenta su exposición 'Welcom tu da barrio homs', compuesta de 70 piezas

GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2016).- No es novedad que el grafitti se ha convertido en una manifestación cada vez más alejada de las calles para adentrarse en espacios cerrados, en museos y galerías. Tampoco es algo nuevo que en la Zona Metropolitana de Guadalajara hay artistas que lograron borrar la frontera entre vandalismo y arte, entre pintura mural y grafitti. Uno de ellos, quizá uno de los que más han arriesgado, es “Pulse”, que este viernes presenta en el Laboratorio de Artes y Variedades (Larva) su más reciente trabajo plástico: “Welcom tu da barrio,homs”.

Son 70 piezas y la muestra se trabajó de manera lenta. “La serie comenzó en el 2013 con 50 piezas, eran dibujos desenfadados, retratos en pequeño formato, basados en la observación, que hacía como un proceso de aprendizaje, o para hacer pausas mientras trabajaba en otras piezas”, y originalmente se llamaría ‘People’, pero quedó guardada por un tiempo, hasta que este año la retomó con la idea de hacer algo más completo.

La muestra, según el propio “Pulse” en entrevista con EL INFORMADOR, “es un proyecto que representa a la familia, de lo micro a lo macro, mi familia puede ser mi barro, mi colonia, mi estado, el mundo entero, hablo de la diversidad cultural, la igualdad, problemas sociales”. El nombre, una apropiación de cinta de culto “Sangre por Sangre”, surge por la relación que el arte tiene con las calles, con el barrio: “es muy interesante que en entornos pequeños hay una gran gama de diversidad de personas, con diferentes ideologías y formas de ver la vida”, señala el artista.

Pulse, que ha sido reconocido en países como Francia e Italia, además de todo el territorio nacional, platica que esta muestra es especial, pues con ella pretende romper esquemas e ideas preconcebidas.

“Todos estos retratos, elaborados con técnicas mixtas (grafito, acuarelas, acrílicos, rotuladores, lápiz de color) fueron también un ejercicio estilístico para el autor, un pretexto para buscar nuevas formas, para salirse de su ‘zona de confort’, para jugar con las representaciones y moverse de lo realista a lo abstracto. Y es que esta cuestión de trabajar con personajes nos remonta a los arquetipos “Quise representar la diversidad cultural de nuestro entorno. No es fácil entendernos porque somos diferentes en muchos aspectos, desde físicamente hasta culturalmente, pero a la vez nos une un mismo entorno, en el que vivimos y convivimos, y por eso debemos intentar entendernos”.

Reconocido en el mundo del arte callejero, con larga trayectoria en el pequeño universo de la plástica, Pulse reconoce que no lo atraen los grandes temas, sino lo cotidiano, las cosas que suelen pasar desapercibidas pero que conviven de forma orgánica con su entorno. “Me gusta mucho la cotidianeidad del día, mis personajes se basan mucho en el surrealismo, me encanta improvisar, todo mi arte es un ecosistema, la flora, la fauna y la forma en como conviven. Me encantan los murales de Gabriel Flores, el arte pop japonés, son algunas de mis influencias. Considero mi arte como una expresión urbana, con influencias y mezclas de artes plásticas, mi estilo trato de personalizarlo con cada proyecto que hago, de esa manera mis creaciones son diferentes y atractivas para las personas, el entender que somos distintos pero únicos al mismo tiempo”.