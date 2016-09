Me encanta ser Black. Odio ser Banville: John Banville

El escritor irlandés habla sobre la identidad y la literatura

LONDRES, INGLATERRA (27/SEP/2016).- John Banville, alias Benjamin Black (Wexford, 1945), deja una inconfundible marca de estilo según se aproxima al lugar de la entrevista, donde ha acudido como estrella invitada del Hay Festival. Durante la sesión de fotos, que aguanta estoico y educado, y en sus respuestas — tranquilas, duras y frías a veces, divertidas y anecdóticas otras—, Banville se confunde con su otro yo, se esconde en Black, castiga a Banville, bromea, deja en el aire la duda sobre quién es realmente.

“Me encanta ser Black, odio ser Banville”, asegura sin la pausa que sí está presente en su discurso sobre el estilo literario o los grandes problemas de Irlanda. “Banville trata de ser un artista, signifique eso lo que signifique. Me gusta escribir rápido cuando soy Benjamin Black, porque Banville tacha mucho, una y otra vez, tarda mucho en escribir una o dos frases mientras que Black escribe y es muy divertido”, asegura.

La mirada de Banville, prescriptor de primer orden, adquiere un brillo extraño cuando glosa las virtudes de George Simenon o Richard Stark.

Pero también tiene sus fobias. “La único que no puedo leer es ciencia ficción. No es que no esté bien hecha, no sé, el mundo que conocemos es tan raro que no veo necesario inventar otro mundo. ¿Para qué? Piensas que la vida es ordinaria y gris, y para nada. Por error, ayer nos fuimos al hotel que no era. Era muy tarde, medianoche. Tuvimos que ir por la calle, con las maletas que hacían un ruido tremendo y pensé para mí: ‘Hoy estaba en Dublín almorzando y ahora estoy en Segovia, en plena noche, despertando a la gente con el ruido de mis maletas. La vida es muy extraña’”.

El País