La paz brindará esperanza a los colombianos: Fernando Botero

Su escultura 'La paloma de la paz' se exhibe en la residencia presidencial Casa de Nariño

BOGOTÁ, COLOMBIA (26/SEP/2016).- El artista colombiano Fernando Botero donó el pasado sábado la escultura "La paloma de la paz", que se exhibirá en la presidencial Casa de Nariño, como contribución al proceso de reconciliación que vive su país, que calificó de "trascendental".



La obra fue develada por el presidente Juan Manuel Santos en la sede gubernamental, en un acto al que el artista no pudo asistir, pero al que envió un mensaje en el que expresó su apoyo y solidaridad en este momento histórico de Colombia.



"Con la escultura 'La Paloma de La Paz' me uno a este proceso transcendental de la paz en Colombia. Quise hacerle este regalo a mi país para expresar mi apoyo y mi solidaridad con este proceso que les brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos", dijo.



La escultura, de 70 centímetros de altura y una base de un metro, representa una paloma blanca con pico dorado, y se suma a la obra "Madre Superiora", que donó hace 30 años a la colección de arte de la Casa de Nariño durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986).



"Es una escultura que va a inspirar a millones de colombianos a decirle sí al fin de la guerra", sostuvo el mandatario, quien calificó a Botero como "un gran artista de talla mundial" y "un gran ser humano".



Durante el evento, Santos destacó el aporte de artistas e intelectuales al proceso de paz, el cual se sellará este lunes por la tarde, con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC.



"Han sido críticos de la guerra y muy, muy valiosos defensores de la paz. Desde el inicio del proceso de paz he recibido sus voces de aliento, he sentido su solidaridad, han fortalecido mi corazón, mi mente y mi alma, y el alma de todos los colombianos", indicó.



Resaltó el ingenio y creatividad en casos como el de la "escopetarra", guitarra creada por el músico César López sobre una escopeta, o el "balígrafo" elaborado en un proyectil para fusil convertido en instrumento para escribir.



El mandatario comentó que "el mayor desafío del posconflicto, que Dios mediante se iniciará el próximo 3 de octubre, no es económico, no es social o político, tanto como lo es cultural".



"Los colombianos debemos cambiar nuestra mentalidad reemplazando el odio por la reconciliación, la desconfianza por la amistad, la intolerancia por el respeto, la insensibilidad por la empatía, el egoísmo por la solidaridad", sostuvo Santos.



En el acto estuvieron presentes la viceministra de Cultura encargada, Guiomar Acevedo; la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Claudia Hakim; artistas y representantes de sectores culturales.