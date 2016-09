Hallan monedas de la antigua Roma en ruinas de castillo japonés

Bailarines destacaron en Perú por su carisma, enorme esfuerzo y talento artístico

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2016).- El sexto Certamen Internacional de Escuelas de Ballet 2016 tuvo como sede la ciudad de Lima, Perú dónde concursaron tres alumnos por parte de la Academia Doris Topete en representación de México, dos de ellos se colocaron en el podio y Sarah Haidée Lemus fue acreedora de la presea de plata en la cuarta categoría, mientras que Sofía González García fue la ganadora de la medalla de oro; ambas disputaron la misma categoría en contra de 14 participantes, a su vez, Yibrail Sánchez alcanzó a desfilar hacia las finales en la tercera categoría compitiendo contra 30 participantes. Todos ellos destacaron en el concurso por su carisma, enorme esfuerzo y talento artístico.

Sobre su sentir tras este resultado y contar con el apoyo de la Academia Doris Topete, los alumnos expresaron que “nos sentimos agradecidos con la academia y los profesores, todo nuestro trabajo es por ellos, las bases que nos brindan para seguir adelante, son las herramientas que nos han servido para sobresalir dónde sea”.

La competencia fue dura ya que todos eran buenos adversarios. “Todos estuvieron excelentes, pero creo que los tres estamos de acuerdo que los participantes de Colombia y Perú nos representaron un mayor grado de dificultad debido a su estilo y técnica dancística”.

Además, el hecho de participar en Perú les deja un grato sabor de boca. “Este concurso ha sido una experiencia increíble, me sentí como en casa, sin duda ha sido de los concursos que más he disfrutado en mi tiempo en la Academia”, compartió Sarah Haidée, “recibimos una gran hospitalidad por parte de los peruanos, su calidez me sorprendió, tanto su actitud positiva con nosotros, fue una estancia maravillosa” dijo Yibrail.

La exhibición duró del 5 al 9 de septiembre y es un evento organizado desde el año 2006. El certamen ha mostrado su crecimiento tanto en cantidad de talento como en calidad, recibiendo así en esta nueva jornada a 160 estudiantes internacionales y nacionales que participaron en las cuatro categorías del concurso que contemplan expresiones de la danza en: adagio y allegro, coreografías grupales, variación clásica y variación contemporánea.