Vuelven tras los restos de García Lorca

Con la intención de aportar al desarrollo de las empresas locales, Sebastián Ladrón de Guevara ofrecerá su experiencia

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- La segunda edición del Congreso Internacional sobre Industrias Creativa y Culturales se realizará del 21 al 23 de septiembre en la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ). EL INFORMADOR platicó con Sebastián Ladrón de Guevara, uno de los ponentes que acuden para compartir sus experiencias.

Actual director del área de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, Argentina, Sebastián señaló los paralelismos entre la política cultural de la que proviene y la que realiza la Secretaría de Cultura de Jalisco: “Pertenezco a un área institucional que también es Secretaría de Cultura... Dentro de esa área hay un área específica para el área de industrias creativas, es otro factor que nos vuelve comunes. Se dan elementos que acercan ideas, observamos cómo es el trabajo de áreas análogas y nos nutrimos de la experiencia”.

De alguna manera, apuntó, esa tendencia está presente también en otros países latinoamericanos como Chile, Brasil, Honduras, Panamá, Bolivia y Colombia, aunque “no en todos los lugares se dan los paralelismos: a veces son instituciones internacionales o universidades quienes cumplen estas funciones. No necesariamente tiene que transcurrir en un área institucional, pero ese marco permite cierta sostenibilidad de los programas a través del tiempo”.

Al igual que Paulo Mercado, su homólogo en Jalisco (director de Fomento de Industrias Creativas de la SCJ), Sebastián tiene una formación en economía: “Que exista un perfil profesional no esperado es un elemento que llama la atención; (aunque) ya no tanto como unas décadas atrás. Nosotros venimos pregonando la idea de la economía de la cultura. Parte de nuestra función es entregar ese mensaje: nuestros destinatarios son personas que pertenecen a las industrias creativas. Poner las herramientas al alcance de los emprendedores”.

En cuanto a formación, el argentino comentó también sobre la profesionalización que se ha dado desde los programas universitarios: “En el área académica también se ha diseminado mucho, no sólo en lo genérico de gestión cultural, que fue lo primero. Ahora hay programas específicos de patrimonio, de turismo cultural...”.

Factores ultidisciplinarios

Para Sebastián, el factor multidisciplinario es positivo en este sector. “Mientras más nutrida sea el área de industrias creativas puede generar más vivencias nuevas, más experiencias”. En particular, en su área de trabajo inmediata colabora con un publicista, una persona profesional en la gestión cultural y una arquitecta: “El equipo empieza a tomar unos puntos de vista que uno no tendría en cuenta por los límites propios de la profesión, pero ya juntos enriquece el pensar: se generan nuevas piezas”.

El papel de las industrias creativas es también el de revalorar la mirada local. En cuanto a su experiencia en Argentina, Sebastián Ladrón de Guevara afirmó: “A veces no mirábamos lo que nosotros hacíamos, mirábamos más allá de los océanos. Ese punto de vista (que si bien puede enriquecer) no nos permitiría ver qué es lo que pasa con nosotros. Las industrias creativas optimizan la diversidad de cada espacio: si dejamos de ver lo que somos sólo vamos a replicar. No está mal, pero debe haber un elemento local”.

PERFIL

El ponente

Sebastián Ladrón de Guevara es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, con especialización en Economía de la Cultura y Evaluación Económica de Proyectos Culturales, Gestión de Industrias Culturales. Ejerce la docencia desde hace dos decenios y es asesor de proyectos culturales.