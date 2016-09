'El Quijote' también se baila

El Ballet Nacional de Holanda presentará un homenaje dancístico a Miguel de Cervantes Saavedra

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Para celebrar el aniversario luctuoso número 400 de Miguel de Cervantes, el Ballet Nacional de Holanda llegará a Guadalajara para ofrecer tres funciones de un espectáculo que celebrará la máxima obra del alcalaíno: “El Quijote”, con música de Ludwig Minkus.

Además, la noche incluye tres números más: “Four Last Songs”, “Two Gold Variations” y “Variatons for Two Couples”, coreografías originales de la compañía, con música de Richard Strauss, Jacob ter Veldhuis, Benjamin Britten y Einojuhani Rautavaara. Los coreógrafos del Ballet Nacional de Holanda que diseñaron las coreografías son Rudi van Dantzig, Hans van Manen y Alexei Ratmanski.

Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural, comentó que la compañía neerlandesa se presentará en el Teatro Diana gracias al intercambio con el Cervantino. Óscar Zúñiga, secretario del despacho de la Secretaría de Cultura, apuntó que la secretaría no se limita en los espacios. En particular, la agenda del Teatro Degollado no se adaptó a las necesidades de la producción, de allí la colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Teatro Diana. Zúñiga agregó que en el intercambio entre el Cervantino, donde Jalisco es el Estado invitado de honor, se suma la presencia en Guanajuato del Joven Ballet de Jalisco.

Sobre las presentaciones del Ballet Nacional de Holanda en Guadalajara, Zúñiga apuntó que parte de la venta de boletos se destinará para la creación de nuevos públicos provenientes de instituciones: el despacho está abierto para recibir solicitudes. Por ahora, a una de las funciones acudirán niños de la Casa Hogar Cabañas.

Para el público de ballet

En pos de darle seguimiento al gusto de los asistentes, Igor Lozada añadió que se planea la creación de una base de datos del público recurrente a las funciones de ballet, para agilizar la comunicación de las nuevas fechas que se abran en esta disciplina en los espacios de la Universidad de Guadalajara. La agenda para lo que resta del año está prácticamente cerrada.