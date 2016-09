Teodoro González fue creativo hasta el último instante, señala su hija

Estuvo trabajando siempre, hasta su último día, expresa Sofía González de León

CIUDAD DE MÉXICO (16/SEP/2016).- Mi padre Teodoro González de León, fallecido hoy a los 90 años de edad, estuvo trabajando siempre, hasta su último día, expresó su hija Sofía González de León.

En charla con los representantes de medios de comunicación en el Panteón Francés, donde se vela a uno de los grandes maestros de la arquitectura mexicana, su hija recordó que todavía ella habló con él, porque no había secretarios en su despacho.

"Me contestó su chofer y le dije que si no estaba mi papá; me respondió que el arquitecto sí estaba y, bueno, me lo pasó porque quería saber de su salud, pues tenía un poco de problemas gastrointestinales", rememoró.

Sofía enfatizó las palabras con las que respondió su padre a esa llamada: "me dijo que acababa de nadar -Estoy a toda madre. Se fue en paz, tuvo una vida plena, estuvo lúcido y creativo hasta el último instante".

Justo antes de la llegada al panteón del secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, quien anunció que se realizará un gran homenaje, aún sin confirmar fecha, hora y lugar, ella expresó su deseo de que la ceremonia en honor a su padre sea en el Palacio de las Bellas Artes.

A su vez el arquitecto Miquel Adriá dijo que Teodoro González de León fue un arquitecto "de 24 horas del día", no había ese momento en que terminaba; todavía ayer les dijo a los de su oficina que descansaran este viernes, pero que él iba a trabajarlo.



Su homólogo manifestó que González de León dejó un gran legado, una obra muy sólida, una obra muy consistente hecha a lo largo de más de 70 años en el que no hubo vaivenes o desviación, hasta en el momento más complejo del posmodernismo.

"Él, hasta eso, fue muy riguroso. Siempre fue consiste en su trabajo, con su legado y con esa conexión de la arquitectura de todos los tiempos de México que tiene que ver con lo prehispánico, lo colonial y lo moderno", concluyó Adriá.