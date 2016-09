Preparan homenaje a Teodoro González de León

El Mandatario reconoce que sus obras son parte del patrimonio cultural de México

CIUDAD DE MÉXICO (16/SEP/2016).- El Presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento del arquitecto mexicano Teodoro González de León.

En su cuenta de Twitter, el Mandatario reconoció que sus obras son parte del patrimonio cultural de México: "Sus obras enriquecen nuestro paisaje arquitectónico y son parte del patrimonio cultural de México".

González de León falleció hoy a los 90 años y es reconocido por crear edificios emblemáticos como el Museo Tamayo, El Colegio de México, el corporativo Arcos Bosques, Reforma 222 y el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

En mayo pasado, fue inaugurado un edificio del Colegio de México realizado por el arquitecto, reconocido como uno de los grandes artistas del siglo XX, pues su labor abarcó también la pintura y la escultura.

Como parte del festejo por sus 90 años -que cumplió el 28 de mayo- en Bellas Artes se le rindió un homenaje, en el que estuvo presente.

"Llevo más de 80 años aprendiendo la manera de vivir, la forma de ser. No he aprendido disciplinas, las he convertido en formas de vida; la lectura es una forma de vida, el dibujo, la pintura, la escultura, son una forma de vida; visitar las ciudades, escuchar música y la arquitectura son formas de vida; no tener ninguna religión es mi forma de vida", compartió el prolífico arquitecto.