La encarnación de un escritor fantasma

La escritora Alice Basso presenta su primer novela, 'El inesperado plan de la escritora sin nombre', que ha sido un éxito de ventas en Italia

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Los “escritores fantasma” son esos seres talentosos con la pluma que prestan su pericia en las letras para que los grandes nombres (políticos, conferencistas, deportistas, cualquiera) presenten libros “escritos” por ellos. Redactores bajo contrato destinados a permanecer en las sombras, como sombras, para que otros se lleven los aplausos por sus libros. Ese es el trabajo de Silvana, protagonista de “El inesperado plan de la escritora sin nombre”, primera novela de Alice Basso, traductora y editoria italiana, una historia que promete convertirse en saga.

La misteriosa desaparición de una “escritora” que se comunica con ángeles y la relación de la protagonista con un escritor popular con las mujeres son las rutas que toma la trama, en un libro cuya lectura funciona en diferentes planos. Para conocer un poco más sobre Alice Basso, charlamos con ella durante su visita a Guadalajara.

—Un mandamiento del escritor es “escribe sobre lo que conoces”. Tu novela trata del mundo editorial desde dentro, ¿qué tanto lo conoces?

—Trabajo en una editorial desde hace unos diez años, como editora y redactora. No como escritora fantasma (risas) no lo soy. Aunque a veces mi trabajo de editora necesita que me ponga ese rol cuando se necesita editar mucho un texto. Soy traductora, y también los traductores tienen mucho en común con los escritores fantasmas. Deben desaparecer, dejar la voz del autor al que traducen. Así que conozco muy bien el ambiente del libro. El libro nace justo por eso, quería contar el ambiente editorial, por muchos lados es muy divertido. Por las personas que encuentras, las situaciones que se viven. En momentos nos enojamos, pero por lo regular es divertido. Por eso siento que sí, respeto el mandamiento de escribir sobre lo que conoces.

—En el libro mencionas muchas cosas de la adolescencia, incluso una definición de la adolescencia tardía. ¿Sientes que es un libro destinado para ese público?

—Creía que no, pero tuvo éxito en Italia, y empecé a recibir mensajes de muchas chavas, entre 16 y 25 años. No me lo esperaba. Se demostró que pudo haber recibido por cualquier tipo de público. Me dio mucho placer: hablar con los adolescentes me gusta. Conozco muchos, me siento como la tía.



—En México se publicó apenas el primer libro, ya hay una secuela en italiano.

—El primer libro se constituye en la investigación entre el policía y la ayudante, que es el escritor fantasma. En el segundo libro empiezan las investigaciones. En la secuela el editor, el jefe de la escritora, le hace una broma muy fuerte: le da a escribir un recetario de cocina, y no le gusta cocinar. Mientras trabaja en el libro, entra en contacto con un viejo delito que vuelve a la luz. Y sobre eso empieza la investigación. Hay mucho de cocina italiana y un poco de moda.

—Cocina y moda, dos cosas por las que se conoce mucho a Italia.

—A la protagonista no le interesa ni la moda ni la cocina, se burla un poco de ambos mundos. Pero me divertí mucho.

—Lo que sí le interesa es el whiskey, muy presente en la primera novela.

—Sí, eso sí sigue.

SABER MÁS

Las referencias literarias de Alice

Sobre los escritores hispanohablantes, las escritora italiana mencionó que conoce a los más famosos: “Octavio Paz, latinoamericanos como Borges, Cortázar, porque me los hicieron conocer en la escuela. No se estudia en Italia esta literatura, muy poco. Me siento muy afortunada en conocerlos. Sólo quienes estudian literatura latinoamericana o española los conocen, es difícil entrar en contacto con todas estas literaturas. En este viaje tomo muchos apuntes, cuando me dicen que el estilo de mi libro se parece al de algún escritor en español. Tomo nota, cuando vuelva los conoceré más a los menos conocidos, no ya nada más los famosos”.