Musulmanes inician peregrinación hacia La Meca

La diversidad cultural obedece a diferentes formas de entender el mundo y diferentes medios para vivir en él

GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2016).- La libre determinación de los pueblos indígenas es uno de los pilares esenciales sobre los que descansa todo el andamiaje de los derechos humanos en México y América; el respeto a sus derechos individuales y colectivos ha venido siendo reconocido progresivamente desde la creación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es importante recordar el honorable significado de la palabra indígena el cual refiere “al que es nativo de un lugar”, por lo que debe ser motivo de orgullo para cualquier nación el tener comunidades originarias debido a que es muestra de riqueza histórica y cultural.

En México no fue sino hasta el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se comenzó a reconocer la importancia que tienen estas minorías, las cuales, al menos en el país, representan 14 millones de habitantes. La relevancia de estos grupos no sólo alude a su antecedencia histórica, sino también nos ocupa importancia respecto de la generación de más y mejores políticas públicas, ya que, paradójicamente, su riqueza cultural concurre con su estado de vulnerabilidad al estar sistemáticamente expuestos a la pobreza multifactorial y, en no pocas ocasiones, a la discriminación.

El empoderamiento social y político de las mujeres ha devenido en mayores espacios gubernamentales, no es el caso de los grupos indígenas, quienes, a pesar de tener la propiedad originaria de las tierras mexicanas, no han logrado más que ser un apartado del artículo segundo de la Constitución mexicana. Es tarea de todos los mexicanos continuar generando ese sentimiento de orgullo e impulsar el desarrollo de sus comunidades, para lograr que en un futuro se concrete modificar la actual visión antropocéntrica del mexicano a una visión biocéntrica del indígena, en el que exista proporcionalidad entre desarrollo humano y el respeto al medio ambiente.

Oscar Castellblanch

ECOS DEL DEBATE

“En México se respetan los derechos de los pueblos indígenas”

“La discriminación hacia las comunidades indígenas existe desde que dicha palabra fue inventada. Dichas comunidades están condenadas a esta condición debido a la presión social por expandirse una cultura globalizada. Esto genera pérdidas culturales ya que el propio abandono a su lengua hace que se extinga la particularidad de cada etnia. Sin embargo, no creo que sea un problema de discriminación, sino de tolerancia y respeto hacia otro ser humano.”

Arnulfo Valdez Oleta, participante Mar Adentro.

“Existen políticas públicas para garantizar estos derechos, sin embargo tienden a estandarizarse a las políticas de desarrollo social utilizadas para el resto de la población, sin atender las necesidades específicas de los pueblos indígenas. Por ello que sean el sector más rezagado en absolutamente todos los rubros de desarrollo social. Además, el Estado tiene limitaciones en la tarea de prevenir la marginación, ya que poco puede intervenir en la cultura discriminatoria, que hace de ésta minoría la más vulnerada.”

Emmanuel Orozco Castellanos, participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Siempre fiel a su identidad

Irma Yolanda Pomol Cahum es una joven con una familia, con sueños, que le gusta bailar, una joven como cualquier otra, así se autodefine, pero hay algo que se percibe en sus palabras, el orgullo de sus raíces, de su identidad.

“El valor más grande que ha guiado mi vida es la humildad. Mis padres me enseñaron que a pesar de lo que fuera, lo que yo lograra hacer, no olvidara quién soy, que soy Irma, crecí hablando Maya, soy de Hunukú, y es parte nunca se me debe de olvidar. Yo debo seguir hablando mi lengua, no debo olvidarme de mi comunidad ni de mi familia.”

Para la mayoría de la sociedad acudir a un hospital a recibir atención médica, o a la escuela, pueden ser actividades cotidianas, con complicaciones ciertas complicaciones, sin embargo no todas las personas tienen la posibilidad de recibir estos servicios, y ni hablar de la calidad cuando los brindan. Ejemplo de ello son todos los pueblos indígenas en México quienes se ven en una situación vulnerable al enfrentarse a que su lenguaje o su vestimenta pueden ser sus más grandes limitantes al buscar acceder a servicios en el sector salud, educativo o en el ámbito jurídico.

Este es solo un ejemplo de las diversas situaciones que viven distintos pueblos indígenas y que sin duda, como sociedad no se ha logrado esta inclusión de todos los pueblos. Pero como dicen, cada uno puede hacer algo desde su trinchera para buscar ese cambio tan anhelado.

Irma Yolanda se concibe como una joven cualquiera, sin embargo el trabajo que ha realizado en el fortalecimiento de la cultura indígena, en su caso la maya, es invaluable, ejemplo de lucha y perseverancia, esfuerzos que recientemente fueron reconocidos al recibir el Premio Nacional de la Juventud 2016 en la distinción del Fortalecimiento a la Cultura Indígena.

El Premio Nacional de la Juventud, un impulso a seguir luchando…

“Para mí esto significa, primero, un reconocimiento a la diversidad a nivel nacional y segundo, significa una motivación para invitar a más jóvenes, es un impulso que me está diciendo “no tienes que parar, tienes que seguir, tienes que hacer más cosas, tienes que involucrar a más gente”. Definitivamente ya desde el momento que dijeron: “ganaste el Premio Nacional de la Juventud”, es asumir la responsabilidad, no es recibir el premio y quedarse donde estás, es involucrar a más gente, seguir motivando.”

La tarea es empapar a más personas y que la lengua maya se mantenga vigente

“Ese es el gran reto como sociedad, porque todo es por estos problemas sociales, médicos, jurídicos y educativos. Mucha gente simplemente piensa que para no sufrir discriminación o para ser atendido o tiene que olvidarse de sus raíces, cambiar de identidad.”

Cuando estaba en la preparatoria Irma vivió lo que muchos otros jóvenes indígenas han tenido que enfrentar, la disyuntiva entre querer hacer algo, estudiar, fijarse una meta y conseguirla, conservando su identidad o renunciar a parte de la misma.

“No se nos dice directamente pero entonces el actuar, las acciones de las otras personas, de la sociedad en general nos hacen sentir eso y entonces es una etapa donde estás entre si mantengo mis raíces o las cambio para llegar a ascender económica, educativamente.”

Irma tiene una gran trayectoria publicando estudios y documentos del maya, ha participado en la filmación de cápsulas promoviendo los derechos constitucionales en la misma lengua. Actualmente es profesora de lingüística y lengua maya en la UNO, donde refuerza su trabajo de investigación, el cual está enfocado al análisis de la lengua maya en su uso social. Ha participado en la elaboración de materiales para la enseñanza de la lengua y escritura maya.

Tiene clara su meta, seguir formándose profesionalmente y seguir aportando a la difusión y divulgación de su lengua natal.

Mensaje a los jóvenes- “Súmate a Mar Adentro”

“Hay que sentarse un minuto, fijarse una meta y luchar por esa meta, no parar. Si hay fracasos, esos fracasos que solo sean un impulso para seguir adelante, siempre hay que luchar, eso sí, las metas que nosotros nos fijemos o que nos pongamos para tratar de conseguirlas, tiene que salir del corazón y nos deben gustar, porque cuanto te gusta, luchas por ello, cueste lo que cueste.”

PERFIL

Irma Yolanda Pomol Cahum

Nació el 17 de julio de 1988, en la comunidad maya de Hunukú, Temozón Yucatán. Licenciada en Lingüística y Cultura Maya, candidata a maestra en Etnografía y Educación Intercultural en la Universidad de Oriente (UNO), Valladolid, Yucatán.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

CEPIADET

El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), es una asociación civil creada por profesionales indígenas que se identificaron y organizaron en torno a un ideal: forjar condiciones justas para la coexistencia de múltiples culturas en un solo Estado. En el año 2004, un grupo de jóvenes indígenas estudiantes de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, tienen la inquietud de crear una asociación con visión de defensa especializada en materia de derechos indígenas, que tuviera como objetivo primordial la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca.

CEPIADET está integrada principalmente por jóvenes abogados bilingües, originarios de distintos pueblos indígenas del estado de Oaxaca. Su misión es lograr la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la vida nacional a través del conocimiento y defensa de sus derechos individuales y colectivos, impulsando nuevos y mejores mecanismos para la conformación de un estado pluricultural.

Dentro de sus principales actividades brindan todo tipo de asesoría jurídica y servicios legales a los individuos y comunidades indígenas. Además buscan promover actividades tendientes a desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos; gestionar, promover, diseñar y ejecutar becas en beneficios de estudiantes indígenas, ofertar trabajo de profesionistas indígenas, ante instancias gubernamentales y organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, entre otros.

