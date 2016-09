El Teatro experimental abre sus puertas a los jóvenes talentos

Del 10 se septiembre al 2 de octubre se presentará la obra 'Trending Topic'

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Carlo y “Oswald” son estudiantes que asisten a la misma universidad y buscan lograr un Trending Topic para ser alguien. Carlo (Said Sandoval) tiene un gran poder adquisitivo y quiere ser famoso, mientras Oswaldo (Darío Rocas) es un chavo de clase media que entra a la misma universidad porque tiene una beca. Oswaldo al ver este a personaje que tiene mucho dinero, se posiciona dentro de su círculo social y por querer agradarles comienza a rebajarse. Busca caerles bien a partir de su integridad.

Es la primera vez que el actor, Olaff Herrera, dirige una puesta en escena después de dirigir algunas obras en el proyecto Microteatro - “el reto es transmitir un poco, no es aleccionar, sino invitar a ver qué es lo que está pasando ahorita con las redes sociales. La obra toca muchos temas: qué es lo que queremos poseer, la atención, la fama o presumir bienes materiales” – además comenta sobre el texto - “los personajes con tan humanos y hacen cosas tan divertidas, porque la obra es divertida tiene un humor acidito, un humor negro que a mí en lo personal me gusta pero también está la otra cara donde nos vamos a ver reflejados.”

Este elenco conformado por artistas jóvenes pero que ya cuentan con varios años de experiencia en producciones teatrales, cinematográficas y televisivas; Said Sandoval, por ejemplo, participa en la serie de Netflix “El Club de los cuervos” y está hoy en Guadalajara para participar en este proyecto que comenzó a tomar vida a partir de agosto del año pasado.

El teatro es un arte vivo.

Después un año de trabajo en esta obra, nos platican igualmente de la dificultad de seguir haciendo lo que les apasiona a pesar de los obstáculos y de la falta de apoyo:

¿Por qué seguir haciendo teatro si es tan difícil?

Olaff Herrera: “Fíjate que hay una anécdota muy bonita del ser humano cuando va a cazar al antílope y está arriba del árbol esperándolo a que pase, brinca, corre, ve que (el antílope) corre más rápido que él y se va. Entonces se sienta él hombre frustrado, con hambre, con enojo y diciendo: ¿ahora qué? – es ahí donde él dice: no se puede – y a partir de eso piensa que podría fabricar una flecha y cazar. Pasa lo mismo a veces no se puede y a partir de entender que no se puede, hacemos teatro. Tiene que ver con una pasión, una necesidad. Buscar esa complicidad con gente que conoces y, en lo personal, hay un compromiso del teatro de comunicar, decir, sugerir y eso va junto con lo que ya te has formado. Preguntarte para qué haces teatro, para decir, comunicar, forjar un patrimonio cultural.”

Said Sandoval: “En lo profundo y de la manera más honesta creo que hay cierto masoquismo, si yo recuerdo mi trayectoria recuerdo tres veces estuve a punto de tirar la toalla y de decir: “no puedo, no doy más”. Porque la realidad también te rebasa y hay una renta que pagar, yo tengo una hija y si mi realidad fuera la del teatro en la actualidad en Jalisco la verdad es que yo no podría hacerlo. Creo que sería más poderoso el alimentar a mi hija que mis ganas, mi deseo y mi amor por hacer teatro. Digo que somos un poco masoquistas porque la recompensa también es grande, cuando logras empatía e identificación con un espectador y se va con una reflexión a casa, tú estás haciendo un aporte; y en este momento en el que me encuentro yo con una hija pues me gustaría pensar que ella pueda vivir en un mundo un poquito mejor.”

El Teatro y las redes sociales.

La cartelera teatral está más viva que nunca gracias a las redes sociales, desde aquí podemos encontrar diferentes propuestas de acuerdo al gusto de cada quien. Visita la página de Facebook de la obra donde podrás conocer un poco más a los personajes: www.facebook.com/trendingtopic2016

Trending Topic.

Guión: Jorge Fabregas.

Dirigida por: Olaff Herrera.

Actores: Said Sandoval y Darío Rocas.

Fecha: 10 de septiembre al 2 de octubre.

Horarios: Sábado 20:00 hrs y domingo 18:00 hrs.

Teatro Experimental.

Dirección: Calzada Independencia Sur S/N, Col. Núcleo Agua Azul.

Costo: 120 pesos general y 100 con descuento.

