El mundo onírico y real de 'Alicia'

Todos los jueves y viernes de septiembre llega al escenario una narrativa sobre la necesidad de tratar con igualdad a las personas con alguna discapacidad

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Prepárate, porque a partir de hoy llega a escena la obra de teatro “Una Historia para Alicia”, la puesta se presenta en el Estudio Diana en punto de las 20:30 horas. El montaje producido por La Nada Teatro estará disponible al público durante todos los jueves y viernes del mes de septiembre. El director es Miguel Lugo, el productor Carlos Cortés y participan los actores Carolina Ramos, Pepe Galindo y Avraham González. La dramaturgia es de Jorge Fábregas —premio nacional de Dramaturgia— con quien platicó esta casa editorial y conocer a fondo la puesta en escena.

“Es un estreno, habíamos hecho un preestreno en una convención de Bioética, porque la obra trata de asuntos de medicina, pero hoy es el gran estreno en Teatro Estudio Diana. La historia trata de una joven mujer que padece parálisis cerebral —sólo que no es una enfermedad donde el cerebro se daña— ella está perfectamente lúcida; sin embargo, tiene problemas para moverse. Su papá es una persona ignorante y entonces ella no ha recibido rehabilitación todo este tiempo, la tiene casi como arrumbada… Sí la mantiene, la alimenta, le da masajes, pero no la comprende ni la rehabilita”.

“Alicia” (Carolina) se crea su universo propio y comienza a escribir con su mente, hace historias donde precisamente su papá ‘Moncho’ (Pepe) es el protagonista y la mayoría de las veces él muere o pasa obstáculos muy complicados. Un día “Alicia” está muy deshidratada y acude el doctor “Mauricio” (Avraham) a auxiliarla; una vez que la atiende descubrirá los descuidos que ha padecido por causa de su familia.

A partir de este momento, el doctor se convertirá en un amigo para “Alicia”, alguien que le ayudará a mejorar, a superar la tristeza y renunciar al escenario onírico que ha creado para desenvolverse en una realidad donde todo comienza a ser favorable.

En esta puesta en escena, las tramas se entrecruzan, parece que germina una historia de amor y superación, pero, al mismo tiempo, se construye otra historia en donde no hay personajes ideales, sino seres vulnerables, llenos de contradicciones.

Jorge comparte que la historia es para adolescentes y adultos y ofrece diferentes mensajes; uno de ellos es el de ver a las personas con discapacidades como seres tan normales como los demás, donde unos tienen buen carácter y otros no tanto. Además está la parte melodramática del doctor como héroe y la frustración de “Alicia”. Después de la temporada en Estudio Diana, la obra migrará al Torres Bodet.

TOMA NOTA

Fechas y horario

“Una Historia para Alicia” / Con Carolina Ramos, Pepe Galindo y Avraham González / Estudio Diana (Av. 16 de septiembre 710) / Horario: 20:30 horas de todos los jueves y viernes de septiembre / Boletos a la venta en taquillas del recinto.