Páramo Galería se abre a los nuevos talentos

El espectáculo catalán abrirá Sucede con 'Afrodita y el juicio de Paris'; Pere Tantinyà, director de la compañía, da detalles del show

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- La carta fuerte de Sucede Festival Cultural Permanente es el espectáculo que traerá a la ciudad la compañía artística catalana La Fura dels Baus el próximo 8 de octubre. Los españoles llegarán a la Plaza de la Liberación a las 20:00 horas con el montaje “Afrodita y el juicio de Paris”, en el que artistas locales y público interesado podrán formar parte del espectáculo.



EL INFORMADOR platicó en exclusiva con el director y fundador de la compañía, Pere Tantinyà, quien habló sobre la puesta en escena.

“Llevamos un macro espectáculo, un show de gran formato, a la Plaza de la Liberación para todo tipo de público donde lo que buscamos es la espectacularidad. A partir de esto yo he escogido un tema muy universal, un tema mítico que es ‘Afrodita y el juicio de Paris’, donde después de una fiesta donde no ha sido invitada, una diosa crea discordia para saber cuál es la más bella, y las diosas mandan a Paris una serie de presentes y él escoge el amor. Hay un tema muy importante para nosotros que le llamamos el factor humano y es que todo este espectáculo, toda la gente que salga en escena, será de Guadalajara”, comentó.

La compañía se caracteriza por la masividad y espectacularidad de sus montajes; sin embargo, se han decantado por hacer partícipes a los mismos artistas locales y al público que asiste. “Queremos que sea como en casi todos los lugares donde hemos ido, que la respuesta es magnífica. Esto es darle una oportunidad a los artistas de Guadalajara, a la gente que tiene ganas de expresar esto: hacemos el casting, hacemos la selección a partir de escuelas de artistas en la ciudad, y les damos esta oportunidad de que participen en este este espectáculo, queremos que sea un espectáculo de la ciudad, para la ciudad y por la ciudad; que sus amigos y conocidos los puedan ver”.

Pere insiste en que su trabajo no está completo si no se cuenta con la participación del público, que en esta ocasión no superará el centenar de artistas, además del equipo de trabajo de La Fura dels Baus: “Nosotros pensamos que lo más importante es la gente que lo hace, queremos subvertir el típico modelo donde viene una compañía de fuera, hace su espectáculo y se va. No, nosotros queremos dinamizar la cuestión artística de cada ciudad, nos interesa muchísimo más eso que se queda con los 70, 80 o 90 participantes después de que nosotros nos vayamos; ellos se irán viendo cada día y podrán compartir una experiencia y la grandiosidad del espectáculo por sí mismo, nos interesa más el factor humano que la espectacularidad, que también nos importa”.

Ahondó que si bien llegan con ganas de presentar su trabajo, mismo que ha recorrido diversos países, buscan que las personas se comprometan con la compañía para presentar algo aún mejor: “Queremos que la gente tenga ganas, que venga con el corazón para ayudarnos, porque en el fondo este espectáculo son ellos, nosotros sólo llevamos unos cuantos fierros y un método, método que en una semana somos capaces de transmitir a la gente los diferentes roles que van a practicar, nuestra experiencia nos ha dado una forma de enseñar las coreografías y vamos creando un proceso muy rico”.

El origen

Fundada en 1979 por Marcel·lí Antúnez Roca, Carlus Padrissa, Pere Tantinyà, Quico Palomar y Teresa Puig, la compañía ha hecho del performance, la instalación y el teatro su carnet de identidad. Con espectáculos fastuosos y llenos de elementos poco comunes en el teatro, como la tecnología, grúas y muñecos de grandes dimensiones. Saltaron a la fama luego de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

“Nosotros somos quince personas divididas en dos grandes áreas, una que es la dirección y otra que es la gente de coreografía, la parte artística. Somos cuatro personas que nos dedicamos a esta parte didáctica de lo artístico. Viene otro equipo que son cinco personas dedicadas por completo a la seguridad, porque es uno de los factores que más nos preocupan dado que hay personas que estarán colgadas de los fierros y de las grúas, y esto es el equipo”.

Sobre el proceso del montaje, el director de La Fura dels Baus, menciona que será hasta lleguen a la ciudad cuando comiencen a planificar.

“Al ser un espectáculo ya realizado nos es imposible estar un mes trabajando en las ciudades a las que vamos, todos los elementos escenográficos serán traídos desde España y de Holanda, donde ahora mismo estamos montando un espectáculo”.

¡Participa!

Para todos aquellos que deseen formar parte de “Afrodita y el juicio de Paris” es necesario que llenen un formato de registro que ya está disponible en la página web del festival: http://festivalguadalajara.mx/.

Al respecto Pere agrega, “El registro lo realizará la organización del festival, son ellos quienes hacen la convocatoria y nosotros les aconsejamos. Después de la primera convocatoria la organización nos pasa una lista y nosotros hacemos una preselección y asignamos los roles”.